Vũ Hà công khai lễ cưới bí mật của Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng: ‘Có mấy tháng nên cưới gấp’

Hậu trường 02/05/2018 15:08

Ca sĩ Vũ Hà khiến dân tình không thể nhịn cười khi chia sẻ hình ảnh kèm dòng trạng thái nói về lễ cưới bí mật của Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Vũ Hà bất ngờ đăng tải hình ảnh đám cưới của “Ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh HưngMỹ Tâm. Cùng với đó, giọng ca Giọt nước mắt đàn ông khiến công chúng hào hứng khi chia sẻ những điều lạ lùng trong đám cưới của cặp đôi đình đám này.

Vũ Hà công khai lễ cưới bí mật của Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng: ‘Có mấy tháng nên cưới gấp’ - Ảnh 1
Vũ Hà bất ngờ chia sẻ ảnh ghép đám cưới của Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm - Ảnh: FBNV
Vũ Hà công khai lễ cưới bí mật của Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng: ‘Có mấy tháng nên cưới gấp’ - Ảnh 2
Nam ca sĩ còn hài hước cho rằng đây là đám cưới lạ lùng nhất mà mình được dự - Ảnh: FBNV

"Tin sét đánh. Chúc mừng đôi bạn 100 năm hạnh phúc. Đám cưới gì mà trốn chui trốn lủi! Sợ người ta biết người ta vô phá đám, vì 2 đứa này nó nợ tình rải rác khắp nơi. Khách chỉ mời toàn gia đình và bạn thân mới được dự! Điện thoại bị thu ngay tại cửa vì sợ bị chụp hình. Đám cưới lạ lùng nhất mà em được dự. Nghe đồn thổi là... có mấy tháng nên cưới gấp", Vũ Hà hài hước viết.

Vũ Hà công khai lễ cưới bí mật của Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng: ‘Có mấy tháng nên cưới gấp’ - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà có mối quan hệ thân thiết trong làng giải trí Việt - Ảnh: FBNV

Dù biết đây chỉ là hình ảnh do ca sĩ Vũ Hà ghép nhằm chọc ghẹo người bạn tri kỷ gắn bó từ thuở hàn vi là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhưng người hâm mộ vẫn vô cùng thích thú. Đặc biệt, một số nghệ sĩ nổi tiếng cũng vui vẻ để lại bình luận trêu đùa.

Vũ Hà công khai lễ cưới bí mật của Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng: ‘Có mấy tháng nên cưới gấp’ - Ảnh 4
Ca sĩ Thanh Thảo và Pha Lê để lại bình luận chọc ghẹo đàn anh - Ảnh: FBNV
Vũ Hà công khai lễ cưới bí mật của Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng: ‘Có mấy tháng nên cưới gấp’ - Ảnh 5
Cư dân mạng không thể nhịn cười trước sự hài hước của ca sĩ Vũ Hà - Ảnh: FBNV
Bị bạn thân Đàm Vĩnh Hưng 'dìm hàng' không thương tiếc, Vũ Hà phản ứng thế nào?

Bị bạn thân Đàm Vĩnh Hưng 'dìm hàng' không thương tiếc, Vũ Hà phản ứng thế nào?

Sau khi xem loạt ảnh 'khó đỡ' do Đàm Vĩnh Hưng đăng tải, Vũ Hà rút ra bài học xương máu là: 'Đừng bao giờ ngủ khi thằng bạn thân nó thức'.

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Từ khóa:   ca sĩ Vũ Hà Đàm Vĩnh Hưng Mỹ Tâm

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