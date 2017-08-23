'Đại gia kim cương' và Kim Lý hùn tiền mua hoa tặng Hồ Ngọc Hà

Bức hình lẵng hoa có chữ ký mang tên của hai người đàn ông đặc biệt của Hồ Ngọc Hà khiến fan vô cùng tò mò. Nhiều người đồn đoán, có lẽ nào tình mới và tình cũ Hà Hồ nay lại 'nghèo' đến mức phải hùn tiền mua chung một lẵng hoa?

Tối ngày 23/8, Hồ Ngọc Hà đã có một đêm cháy hết mình cùng người hâm mộ trong live show “Love songs”. Đúng như mong muốn trước đó của người đẹp, rất nhiều fan ruột và bạn bè đã đến để chúc mừng và tặng hoa cho nữ ca sĩ. Tuy nhiên, nổi lên trong số đó là một lẵng hoa đặc biệt có nội dung: "Kim Cương Kim Lý Chúc Mừng Hà Cưng" khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Lẵng hoa gây chú ý nhất trong đêm diễn được đặt ngay tại cửa chính khiến ai đi qua cũng phải đứng lại ngắm nhìn một lúc lâu. Nhiều fan nhanh chóng chụp lại để chia sẻ trên mạng xã hội và thêu dệt nên nhiều câu chuyện hài hước phía sau nó.

Người thì cho rằng có ai đó đã cố tình chơi xấu “Nữ hoàng giải trí” nên mới gắn tên 2 người đàn ông nhạy cảm này lên lẵng hoa để gửi tặng. Cũng có người lại hiến kế thêm cho chủ nhân là lần sau nên gắn thêm chữ Đô La vào nữa để cho đủ bộ 3 những người đàn ông từng đi qua cuộc đời Hà Hồ.

Tuy nhiên, ngay sau đó fan club của Hồ Ngọc Hà đã nhanh chóng đứng ra giải thích sự thật về lẵng hoa dễ gây hiểu lầm này. Thật ra, đây là món quà mừng ra mắt album mới của một người bạn thân Hồ Ngọc Hà. Người này có tên Kim Lý và làm nghề kinh doanh cửa hàng kim cương. Vì không biết phải viết như thế nào để không bị nhầm lẫn vào những lẵng hoa khác nên người này đã gói lại thành 8 chữ “Kim Cương Kim Lý Chúc Mừng Hà Cưng”.

Khi sự thật được hé lộ, nhiều người không khỏi bật cười trước sự hài hước của chủ nhân lẵng hoa. Có lẽ, chính người tặng cũng không ngờ đến việc món quà của mình lại có sức ảnh hưởng ghê gớm như vậy.

Hồ Ngọc Hà tiếp tục khoe hoa được Kim Lý tặng: ‘Cảm ơn anh, luôn ngọt ngào và đúng lúc’ 'Nữ hoàng giải trí' vừa chia sẻ bức ảnh cô chụp cùng một bó hoa rất to với dòng chú thích hết sức ngọt ngào. Nhiều fan nhanh chóng đoán ra nhân vật 'anh' mà cô nhắc đến chính là Kim Lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dai-gia-kim-cuong-va-kim-ly-nay-da-ngheo-den-muc-phai-hun-tien-mua-hoa-tang-ho-ngoc-ha-229030.html