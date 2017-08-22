Hồ Ngọc Hà tiếp tục khoe hoa được Kim Lý tặng: ‘Cảm ơn anh, luôn ngọt ngào và đúng lúc’

Hậu trường 22/08/2017 14:53

'Nữ hoàng giải trí' vừa chia sẻ bức ảnh cô chụp cùng một bó hoa rất to với dòng chú thích hết sức ngọt ngào. Nhiều fan nhanh chóng đoán ra nhân vật 'anh' mà cô nhắc đến chính là Kim Lý.

Dù chưa một lần chịu thừa nhận tình cảm trước công chúng nhưng Hồ Ngọc Hà và 'người tình tin đồn' Kim Lý vẫn luôn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm 'ngọt như mía lùi'. Thậm chí, cả hai còn từng dắt bé Subeo đi du lịch riêng và không ngần ngại khóa môi nhau ngay trước mặt con trai Cường Đô La ở nơi công cộng.

Hồ Ngọc Hà tiếp tục khoe hoa được Kim Lý tặng: ‘Cảm ơn anh, luôn ngọt ngào và đúng lúc’ - Ảnh 1
Chia sẻ mới của Hồ Ngọc Hà trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Trước đó, Hồ Ngọc Hà thừa nhận trên Trí Thức Trẻ rằng cô có sử dụng chuyện tình cảm với Kim Lý để PR cho album Cả một trời thương nhớ. Cô cũng chia sẻ thêm, trước khi ra mắt bất cứ một sản phẩm mới nào cô và ekip đều có kế hoạch PR nhằm đẩy sản phẩm đạt được con số như mong muốn. Việc đưa ái tình vào công việc như một “trò cút bắt” khiến nữ ca sĩ quê Quảng Bình bị chỉ trích là thiếu tôn trọng khán giả.

Hồ Ngọc Hà tiếp tục khoe hoa được Kim Lý tặng: ‘Cảm ơn anh, luôn ngọt ngào và đúng lúc’ - Ảnh 2
'Nữ hoàng giải trí' khoe "người thương" rất tâm lý và ngọt ngào - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, nếu xét trên nhiều khía cạnh thì mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chắc hẳn không hoàn toàn là chiêu trò PR. Bởi nếu chỉ đơn giản là gây sự chú ý cho MV mới thì cả hai đã không cần phải tốn quá nhiều thời gian để cùng nhau đến Thụy Điển thăm mẹ của Kim Lý, hay đi du lịch riêng ở những nơi xa xôi như vậy. Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà cũng không đến nỗi phải đưa cả con trai vào cuộc để phục vụ cho chiêu trò câu view của mình.

Dù vậy, thực hư mối quan hệ giữa hai nhân vật này đích thực là quan hệ tình cảm hay chỉ là chiêu trò gây chú ý thì vẫn cần chờ thời gian trả lời.

Tình trường sóng gió của Hồ Ngọc Hà - Cường Đô la: "Đôi lứa xứng đôi"

Tình trường sóng gió của Hồ Ngọc Hà - Cường Đô la: "Đôi lứa xứng đôi"

Tuy nhiên, Cường Đô la chưa thể so sánh về kinh nghiệm với vợ cũ trong chuyện tình trường.

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