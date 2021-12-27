Đã 3 tháng kể từ ngày Phi Nhung mất, em trai nghẹn lòng tâm sự: 'Em chỉ chờ ngày chị em mình gặp lại để được dành niềm hạnh phúc bất ngờ cho chị'

Hậu trường 27/12/2021 14:35

Mới đây, trên trang cá nhân, em trai Phi Nhung đã có bài viết tâm sự về nữ ca sĩ khiến nhiều người xúc động.

Đã được 3 tháng kể từ ngày Phi Nhung qua đời, bạn bè , người thân vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh, thông tin "hiếm" về nữ ca sĩ như một cách để nhớ về cô. Tại Mỹ, em trai Phi Nhung thậm chị còn lập bàn thờ riêng cho Phi Nhung tại nhà mình để tiện bề cúng kiến.

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Bàn thờ Phi Nhung tại Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, em trai cố ca sĩ đã tiếp tục đăng tải bài viết về Phi Nhung. Bài viết là những dòng tâm sự của người em trai đến Phi Nhung. Anh kể lại ngày nhỏ được chị chăm sóc. Cô còn dặn dò em trai phải học thật gỏi để xây dựng tương lai và phụ giúp gia đình. "Đời chị đã khổ nhiều rồi nên em hãy cố gắng lên, nhìn lên để mà học hỏi. Chị thương em, từ xa theo dõi em từng bước khi em một mình lập nghiệp xứ người".

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Bài viết của em trai Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

"Chị ơi, em đã làm được những gì chị mong muốn ở em, những gì chị muốn em có được và có thay cho cả phần của chị nữa, em chỉ chờ ngày chị em mình gặp lại để em được dành niềm hạnh phúc bất ngờ cho chị. Nhưng giờ thì em không phải chờ nữa, chị đã nhìn thấy hết rồi đúng không chị, chị chắc sẽ vui lắm, nhưng em lại buồn và nhớ chị không tả được" - trích bài viết của e trai Phi Nhung.

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Phi Nhung và em trai - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, anh còn bày tỏ ước muốn có nếu có thể "bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của chị" hay "nghe thấy tiếng chị bảo đi đón chị ở sân bay" thì anh nhất định sẽ dẹp bỏ hết công việc mà đến gặp cố ca sĩ.

"Giá như bây giờ em bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của chị nhỉ? Giá như nghe thấy tiếng chị bảo đi đón chị ở sân bay, sang nước này nước kia gặp chị. Thì dù chị ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào em cũng dừng hết tất cả để đi ngay đến với chị. Em nhớ chị, nhưng em vẫn muốn thế vì em tin chị vẫn luôn ở ngay bên cạnh em" - trích bài viết của em trai Phi Nhung.

Được biết, ngày 2/1/2022 sắp tới, Wendy cùng với Trizzie Phương Trinh làm lễ cúng 100 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung tại chùa. Buồi lễ được dự tính sẽ bắt đầu bào 10h sáng (giờ địa phương) Chủ nhật, ngày 2/1/2022, tại Tịnh xá Giác An".

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