Cuộc sống hiện tại của dàn nghệ sĩ tài hoa trong 'Ngày xửa ngày xưa' ra sao?

Những nghệ sĩ này đều có điểm chung là cống hiến thầm lặng trong suốt hơn 20 năm cho nghệ thuật sân khấu, mang lại nhiều bài học và tiếng cười cho trẻ em Việt Nam. Trải qua nhiều thế hệ thiếu nhi cuộc sống của nhóm Líu Lo sau hơn hai thập kỷ vẫn được công chúng quan tâm và theo dõi.

Nếu là một người yêu thích các câu chuyện trong Ngày xửa ngày xưa của nhóm kịch Líu Lo chắc hẳn khán giả sẽ không thể nào không biết đến những cái tên nổi trội như: NSƯT Thành Lộc, Đình Toàn, Hoàng Trinh, Thanh Thủy, Bạch Long. Những nghệ sĩ này thường xuyên đảm nhận các vai diễn chính trong kịch và được trẻ em khắp cả nước yêu mến.

NSƯT Thành Lộc còn là gương mặt quen thuộc được nhiều bạn nhỏ yêu mến với hàng loạt tác phẩm kịch thiếu nhi như Dế Mèn (Dế mèn phiêu lưu ký), Chuột tiên (Cô bé lọ lem), Thúy Mama (Công chúa chích chòe), Sói ghẻ (Cậu bé rừng xanh)... Đặc biệt, vai diễn cô Cám đanh đá, ích kỷ và có phần trẻ con trong vở Tấm Cám vốn đã trở thành thương hiệu của NSƯT Thành Lộc ở mảng kịch thiếu nhi. Tác phẩm trình làng từ năm 2000 song sau hơn 20 năm, dường như chưa có ai vượt qua “cái bóng" của vai diễn này trên sân khấu kịch.

Đầu tiên chắc hẳn là ''Phù thủy sân khấu'' NSƯT Thành Lộc, ông được biết đến nhiều qua vai trò một người dẫn truyện của nhóm kịch dành chó thiếu nhi mang tên Líu Lo. Được biết nam nghệ sị là 'con nhà nòi'' gia đình nam nghệ sĩ theo nghệ thuật từ nhiều đời trước Thành Lộc chính là hậu bối tiếp nối hào quang của gia tộc.

Vai diễn Cám trong vở Tấm Cám được xem là một trong những vai diễn để đời của nghệ sĩ Thành Lộc

Thành Lộc không lên kế hoạch sẽ giải nghệ dù nhiều người quan niệm tuổi về hưu là 60, 65. Mục tiêu của nghệ sĩ là tiếp tục công việc thú vị, được đi trải nghiệm nhiều nơi. "Những ước mơ nhỏ nhoi thế thôi nhưng luôn thôi thúc tôi tiến về phía trước", nghệ sĩ nói.

Một cái tên quen thuộc hơn hết là nghệ sĩ Bạch Long, nam nghệ sĩ trong vai chú chó Lu Lu. Được biết Bạch Long vừa là một người nghệ sĩ tài hoa vừa là một người thầy của biết bao nhiêu thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp nối hiện nay như: Tú Sương, Trinh Trinh, Quế Trân, Vũ Luân, Linh Tý, Chinh Nhân, Tâm Tâm, Lê Thanh Thảo, Xuân Trúc, Bình Tinh,...

Nghệ sĩ Bạch Long vào vai nhân vật chú chó Lu Lu trong nhóm Líu Lo

Nghệ sĩ Bạch Long hiện tại

Vai diễn Vua bò cạp trong Hoàng tử Ai Cập của ông để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả yêu thích kịch NXNX15

Từng có một thời tuổi trẻ đào hoa nhưng ở tuổi U70, Bạch Long sống cô độc. Nam nghệ sĩ thuê căn trọ nhỏ ở một mình suốt gần 20 năm qua. Chia sẻ với truyền thông, Bạch Long từng nói anh lựa chọn sống an phận với cuộc sống không nhà cửa, vợ con.

Nam nghệ sĩ chỉ mong ơn trên cho một giấc ngủ rồi ra đi vì rất sợ cảnh bị bệnh tật hành hạ như nhiều đồng nghiệp. Hiện tại Bạch Long không còn tham gia diễn xuất nhiều, ông lui về sau và là một người thầy nâng đỡ nhiều thế hệ trẻ khác.

Bạch Long là người ''đưa đò'' thầm lặng cho nhiều nghệ sĩ trẻ khác

Tiếp theo là ''cô Két Lala hoạt bát'' - nghệ sĩ Thanh Thủy, sau thành công của nhóm Líu Lo cô tiếp tục được chú ý trong các vở NXNX nhờ vào sự hoạt bát, diễn xuất tự nhiên và giọng nói thánh thót có một không hai. Cô được yêu thích với vai trò người dẫn chuyện, hoặc các vai phụ hiền lành, như "Nàng công chúa ngủ trong rừng" - Két Lala, "Dế Mèn phiêu lưu ký" - Bọ Xít Vợ, "Công chúa Chích Chòe" - Bà Tiên. Thanh Thủy cũng là diễn viên ăn khách của sân khấu Idecaf trong các vở cho khán giả trưởng thành, như "Cậu đồng", "Cô chủ quán xinh đẹp", "Cái tráp vàng".

Nghệ sĩ Thanh Thủy được các em nhỏ yêu thích nhờ vào vai dẫn truyện Két Lala

NS Thanh Thủy từng có thời gian hoạt động nghệ thuật năng nổ tại IDECAF nhưng sau đó quyết định rời sân khấu một thời gian khiến nhiều người tiếc nuối. Tiết lộ lý do rời sân khấu, cô cho biết mình cần thời gian chăm lo cho gia đình. Hiện tại, nữ nghệ sĩ có cuộc sống viên mãn bên gia đình con cái và quay trở lại với sân khấu kịch. Dù không tham gia nghệ thuật nhiều như trước kia nhưng thi thoảng nữ nghệ sĩ vẫn tham gia những vai diễn phụ trong phim truyền hình.

Nghệ sĩ Thanh Thủy cống hiến cho nghệ thuật hơn 20 năm, hóa thân vào nhiều vai diễn trên sân khấu lẫn truyền hình

''Cô mèo Ly Ly'' của nữ nghệ sĩ Hoàng Trinh cùng với giọng nói nhẹ nhàng, sự đáng yêu và lanh lợi của nhân vật cô mang lại đã chinh phục rất nhiều trái tim của khán giả nhí thời điểm bấy giờ. Hoàng Trinh cũng là một cái tên nổi trội trên sân khấu IDECAF với nhiều vai diễn từ hoàng hậu đến mẹ hiền nhờ vào gương mặt hiền lành cùng ngoại hình xinh đẹp.

Hoàng Trinh trong nhân vật mèo Ly Ly của nhóm Líu Lo

Sau hơn 20 năm theo nghiệp diễn viên kịch, Hoàng Trinh đã khẳng định mình và tìm được vị thế vững chắc trong lòng người xem với trên dưới 200 vai. Dù là một nghệ sĩ tài năng nhưng Hoàng Trinh có lẽ là hàng hiếm trong showbiz Việt khi có lối sống rất chuẩn mực.

Hoàng Trinh và Lê Hoàng Giang trong vở “Truy tìm thuỷ long kiếm” tại sân khấu IDECAF

Nghệ sĩ Hoàng Trinh hiện tại vẫn tươi trẻ và xinh đẹp

Đối với Hoàng Trinh, gia đình vẫn là trên hết. Chính vì vậy, sau khi lập gia đình và có con, cô mèo Ly Ly đã dành hết thời gian để vun vén tổ ấm.

Với chú hề Lí Lắc trong Ngày xửa ngày xưa đã mở ra con đường sự nghiệp sáng chói cho nghệ sĩ Đình Toàn. Cho đến bây giờ, cái tên Đình Toàn đã gắn liền với những vở kịch thiếu nhi cũng từ đó. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Đình Toàn luôn chăm chỉ, cố gắng để mang đến những sản phẩm chất lượng nhất cho khán giả.

Nam nghệ sĩ - đạo diễn Đình Toàn

Không những vậy, nghệ sĩ Đình Toàn còn luôn thay đổi mình ở nhiều vai trò khác nhau như: kịch, đóng phim, đạo diễn sân khấu, MC. Những năm gần đây, Đình Toàn còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh ẩm thực cùng diễn viên Quang Thảo.

Tình tri kỷ đáng ngưỡng mộ của Đình Toàn và Quang Thảo suốt 20 năm

Ngoài công việc nghệ thuật, nghệ sĩ Đình Toàn là một người có cuộc sống khá bình dị. Ở tuổi U50, nghệ sĩ Đình Toàn vẫn “độc thân vui tính” như hình ảnh chú hề Lí Lắc cách đây 21 năm mà khán giả từng bắt gặp.