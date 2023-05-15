Tình hình hiện tại của NSƯT Thành Lộc như thế nào sau khi 'chia tay' với sân khấu Idecaf?

Hậu trường 15/05/2023 11:49

Những ngày qua, thông tin NSƯT Thành Lộc rời sân khấu kịch Idecaf sau 26 năm gắn bó thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Vào ngày 3/5 trước đó, NSƯT Thành Lộc xác nhận với phóng viên Dân trí thông tin rời sân khấu kịch Idecaf sau 26 năm gắn bó là có thật. Trong bài đăng trên trang cá nhân hôm 17/4, nam nghệ sĩ cũng tiết lộ không còn đảm nhận vị trí Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật của sân khấu kịch Idecaf từ 1 năm nay. 

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng ngày 14/5, diễn viên Ngọc Thanh Tâm đã khai máy dự án web drama Thạch Sanh - Lý Thanh lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Thạch Sanh - Lý Thông. Dự án đánh dấu sự trở lại của cô sau 3 năm kể từ thành công của Tâm sắc Tấm, được xây dựng từ truyện cổ tích Tấm - Cám.

Xuất hiện tại lễ khai máy, ngoài Ngọc Thanh Tâm còn có Ngô Kiến Huy, Võ Tấn Phát, đạo diễn Neko Lê, biên kịch Minh Châu, biên kịch Hoàng Khôi… Đáng chú ý, NSƯT Thành Lộc cũng có mặt.

Tình hình hiện tại của NSƯT Thành Lộc như thế nào sau khi 'chia tay' với sân khấu Idecaf? - Ảnh 1Tình hình hiện tại của NSƯT Thành Lộc như thế nào sau khi 'chia tay' với sân khấu Idecaf? - Ảnh 2
Diễn viên Ngọc Thanh Tâm cho biết cô đã xây dựng nhân vật quan trọng dành riêng cho NSƯT Thành Lộc - Ảnh: Báo dân Trí

Bên cạnh đó, Ngọc Thanh Tâm cho biết cô rất hạnh phúc khi nhận được sự đồng ý tham gia từ NSƯT Thành Lộc cho vai diễn trong Thạch Sanh - Lý Thanh. Nữ diễn viên tiết lộ, cô rất thần tượng nghệ sĩ qua các vai diễn trên sân khấu kịch cũng như điện ảnh nên khi xây dựng kịch bản phim lần này, cô cùng ê-kíp đã "đo ni đóng giày" vai ông Xuân Lộc để mời đàn anh tham gia.

Khi gửi lời mời, Ngọc Thanh Tâm cùng ê-kíp cũng chia sẻ thật lòng về tình cảm, sự hâm mộ của mình và vai diễn đã chuẩn bị cho NSƯT Thành Lộc. Bất ngờ là sau khi nhận được lời mời cũng như định hướng kịch bản, NSƯT Thành Lộc đã nhận lời ngay đồng thời sắp xếp lịch làm việc để tham gia cùng ê-kíp.

Tình hình hiện tại của NSƯT Thành Lộc như thế nào sau khi 'chia tay' với sân khấu Idecaf? - Ảnh 3
NSƯT Thành Lộc trong vở Mưu bà Tú vào tối 13/5 - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của Ngọc Thanh Tâm, vai diễn lần này của nam nghệ sĩ rất quan trọng, là nhân vật có tác động lớn đến vai chính Lý Thanh (do Ngọc Thanh Tâm đảm nhận). Ngọc Thanh Tâm chia sẻ cô vừa hào hứng vừa hồi hộp vì sẽ có nhiều cảnh diễn trực tiếp với NSƯT Thành Lộc. Tuy nhiên, cô xem đây là cơ hội lớn để ngày càng cố gắng hoàn thiện hơn nữa khả năng diễn xuất khi được học hỏi được từ nghệ sĩ mà mình ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   NSƯT Thành Lộc Ngọc Thanh Tâm sao Việt

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