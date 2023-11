Nam diễn viên từng 'cosplay nhân vật của Thành Lộc' đột nhập hậu trường, quyết tâm gặp thần tượng biểu diễn lần cuối trên sân khấu Idecaf

Theo đó, Duy Khánh chia sẻ cảm xúc khi gặp idol Thành Lộc như kiểu fan gặp được thần tượng to lớn của mình: ‘Cảm xúc bây giờ hồi hộp lắm, chú Thành Lộc là thần tượng của mình, lần đầu tiên lấy hết can đảm luôn đấy. Dù Duy Khánh đã gặp chú nhiều lần rồi nhưng lần nào gặp chú, Duy Khánh cũng bối rối, đúng kiểu fan gặp được thần tượng to lớn của mình.

Chú Thành Lộc là cả một tuổi thơ thật đẹp của mình, xem chú từ các vở kịch Ngày Xửa Ngày Xưa, xem nhiều đến nỗi thuộc gần như toàn bộ lời thoại với nét diễn đặc trưng của chú’.

Duy Khánh cho biết bản thân buồn và tiếc nuối khi hay tin NSƯT Thành Lộc tạm dừng biểu diễn tại sân khấu kịch Idecaf - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng cho biết bản thân buồn và tiếc nuối khi hay tin NSƯT Thành Lộc tạm dừng biểu diễn tại sân khấu kịch Idecaf: ‘Nghe tin chú sắp ngừng diễn tại sân khấu Idecaf, Khánh tin chắc không chỉ bản thân mình mà rất nhiều khán giả ở mọi thế hệ cũng sẽ rất buồn và tiếc nuối.

Con chỉ biết nói lời cảm ơn chú vì đã truyền cảm hứng cho con suốt bao nhiêu năm qua, con chúc chú luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an’.

Được biết, Duy Khánh là một trong những diễn viên hài được nhiều khán giả yêu thích. Anh gây chú ý khi tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen mùa thứ 6 và đoạt giải quán quân nhờ phần trình diễn hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc trong vở kịch Tấm Cám.

Anh từng đoạt giải quán quân nhờ phần trình diễn hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc trong vở kịch Tấm Cám - Ảnh: Internet

Ngay từ khi xuất hiện, Duy Khánh khiến khán giả thích thú khi vào vai nàng Cám với khuôn mặt đanh đá, điểm nốt ruồi duyên có cài hoa trên tóc đang nhí nhảnh độc thoại bên giếng nước. Nam diễn viên tiết lộ ngay sau đó, NSƯT Thành Lộc đã dành lời khen và chúc mừng anh.