Cuộc sống hạnh phúc viên mãn của Phạm Quỳnh Anh bên tình mới, hết được tặng xế hộp tiền tỷ giờ còn được cả căn hộ sang trọng

Mới đây nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã khoe trên MXH căn hộ mới vừa tậu dành cho tổ ấm của mình.

Kể từ khi cuộc hôn nhân tan vỡ, cuộc sống của Phạm Quỳnh Anh đã thực sự bước sang chương mới. Cụ thể, không mất quá lâu để giọng ca 38 tuổi tìm được một bờ vai vững chắc đồng hành cùng mình trong chặng đường phía trước. Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: Internet Dù không công khai danh tính người yêu nhưng có thể thấy mối quan hệ của họ đang cực kỳ tốt. Thậm chí, mới đây nữ ca sĩ đã chính thức hạ sinh đứa con đầu lòng của cả 2, đồng thời cũng cho biết không muốn công khai danh tính người yêu vì muốn tốt cho anh.

Kể từ khi hạ sinh ái nữ, Phạm Quỳnh Anh hoàn toàn tập trung vào việc chăm sóc nhóc tì và vun vén tổ ấm nhỏ. Cô cùng khá thoải mái trong việc khoe hình ảnh của các con tới đông đảo người hâm mộ. Phạm Quỳnh Anh và ái nữ của mình - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh phối cảnh căn hộ mới, mọi ngóc ngách đều cực kỳ sang, xịn.

"Bên ngoài cánh cửa luôn có vô vàn những vấn đề mà chúng ta cần phải cân não mỗi ngày, vì thế ngôi nhà và những điều thuộc về gia đình sẽ chỉ có bình yên thôi", cô chia sẻ. Bài đăng của Phạm Quỳnh Anh trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình Một số lời khen từ người hâm mộ dành cho căn hộ mới của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Căn hộ của giọng ca sinh năm 1984 sở hũu phong cách Châu Âu, với các thiết kế phòng ốp gỗ hiện đại. Ngoài ra không gian cũng khá rộng rãi, với nhiều cửa sổ lớn giúp cho căn nhà không bao giờ bị thiếu đi ánh sáng. Tựu chung lại có thể thấy đây rõ ràng là một mái ấm mà hẳn Phạm Quỳnh Anh đã phải lựa chọn rất kỹ lưỡng trước khi quyết định tậu về làm mái ấm cho mình. Một số hình ảnh về thiết kế của căn nhà - Ảnh: Chụp màn hình Chứng kiến cuộc sống hạnh phúc hiện tại của cô, không ít netizen bày tỏ sự vui mừng thay cho Phạm Quỳnh Anh bởi sau tất cả nữ ca sĩ hoàn toàn xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn như ở thời điểm hiện tại. Chiếc xế hộp tiền tỷ mà Phạm Quỳnh Anh được tặng - Ảnh: Internet Ngoài ra, fan hâm mộ cũng dành tặng nhiều lời khen cho người yêu của cô khi luôn dành những gì tốt nhất Phạm Quỳnh Anh bằng chứng chính là chiếc xế hộp đắt tiền vào hôm 20/10 vừa rồi.

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