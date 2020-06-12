Cuộc sống bình dị đến khó tin của danh ca Hương Lan tại Mỹ ở tuổi 64

Hậu trường 12/06/2020 15:38

Khi tình hình dịch bệnh ở Mỹ vẫn đang diễn biến phức tạp, danh ca Hương Lan dành phần lớn thời gian ở nhà, trông cháu và học livestream cho đỡ nhớ nghề.

Trên trang cá nhân, danh ca Hương Lan vừa đăng tải dòng trạng thái tâm sự về cuộc sống tại Mỹ những tháng qua. Vì dịch Covid-19 và an ninh vẫn còn phức tạp, cô không ra ngoài hay tham gia các hoạt động nghệ thuật mà chỉ quanh quẩn trong nhà. Dù vậy, cuộc sống của nữ ca sĩ vẫn không hề nhàm chán. Hương Lan tự tạo niềm vui cho bản thân bằng cách tập tành livestream. Dù còn bỡ ngỡ và gặp nhiều trục trặc nhưng cô vẫn được khán giả mến mộ động viên.

cuoc song cua danh ca huong lan
Hoạt động chủ yếu ở hải ngoại nhưng mỗi khi về nước, cô vẫn được khán giả yêu thương - Ảnh: FB

Cô kể: "Khi đại dịch xảy ra, thật sự là buồn nhớ sân khấu, nhớ khán giả... Hương Lan nghĩ hay mình cũng nên tập tành livestream, hát cho khán giả đỡ nhớ mình, rồi mình còn được hát cho khán giả nghe, cho mọi người không cảm thấy buồn chán khi bị nằm nhà...

Nhưng rồi vì không có kinh nghiệm máy móc, khi làm livestream có một mình... bởi vậy trục trặc hoài à!

Rồi mọi người thương, khán giả vẫn vui, thả tim và yêu cầu. Nhiều bài lâu lắm không được hát, khi hát được thấy trong lòng mình vui lắm".

cuoc song cua danh ca huong lan 1
Danh ca Hương Lan dành nhiều thời gian chăm sóc cháu gái vừa ra đời - Ảnh: FB

cuoc song cua danh ca huong lan 2

cuoc song cua danh ca huong lan 3
Ở tuổi ngoài 60, nữ nghệ sĩ tận hưởng niềm hạnh phúc được lên chức bà nội - Ảnh: FB

Gần 1 tháng qua, danh ca Hương Lan tạm ngưng livestream trò chuyện cùng khán giả. Cô hạnh phúc khoe được giúp con dâu chăm sóc cháu nội. Ở tuổi 64, nữ danh ca hải ngoại hài lòng với cuộc sống bình yên, quây quần bên gia đình, con cháu.

Cô tự động viên bản thân và cầu nguyện cho dịch bệnh sớm qua: "Thật sự, vẫn chưa biết ngày nào sẽ đi hát lại, cũng buồn lắm nhưng phải gìn giữ. Covid-19, bệnh này nguy hiểm quá, cơn đại dịch của trái đất!

Nghe nói Việt Nam đã được mở cửa. Cũng mừng! Nhưng khuyên mọi người đừng xem thường, cần nên thận trọng vì dễ bị lây lan. Cầu chúc bình an đến với mọi gia đình trên toàn thế giới. Hy vọng sẽ gặp lại nhau trong một ngày thật gần... rất gần!".

Hương Lan lên tiếng khi bị phản ứng vì đăng ảnh mặc bikini cạnh ông xã

Hương Lan lên tiếng khi bị phản ứng vì đăng ảnh mặc bikini cạnh ông xã

Sau khi đăng những bức ảnh đời thường cùng ông xã, trong đó có bức ảnh danh ca Hương Lan mặc bikini, chính vì thế đã gặp phải phản ứng của khán giả. Trước ý kiến trái chiều, nữ danh ca đã đích thân lên tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hương Lan ca sĩ Hương Lan sao Việt tại Mỹ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026