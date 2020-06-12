Cuộc sống bình dị đến khó tin của danh ca Hương Lan tại Mỹ ở tuổi 64

Trên trang cá nhân, danh ca Hương Lan vừa đăng tải dòng trạng thái tâm sự về cuộc sống tại Mỹ những tháng qua. Vì dịch Covid-19 và an ninh vẫn còn phức tạp, cô không ra ngoài hay tham gia các hoạt động nghệ thuật mà chỉ quanh quẩn trong nhà. Dù vậy, cuộc sống của nữ ca sĩ vẫn không hề nhàm chán. Hương Lan tự tạo niềm vui cho bản thân bằng cách tập tành livestream. Dù còn bỡ ngỡ và gặp nhiều trục trặc nhưng cô vẫn được khán giả mến mộ động viên.



Hoạt động chủ yếu ở hải ngoại nhưng mỗi khi về nước, cô vẫn được khán giả yêu thương - Ảnh: FB

Cô kể: "Khi đại dịch xảy ra, thật sự là buồn nhớ sân khấu, nhớ khán giả... Hương Lan nghĩ hay mình cũng nên tập tành livestream, hát cho khán giả đỡ nhớ mình, rồi mình còn được hát cho khán giả nghe, cho mọi người không cảm thấy buồn chán khi bị nằm nhà...