Cuộc sống bình dị đến khó tin của danh ca Hương Lan tại Mỹ ở tuổi 64

Khi tình hình dịch bệnh ở Mỹ vẫn đang diễn biến phức tạp, danh ca Hương Lan dành phần lớn thời gian ở nhà, trông cháu và học livestream cho đỡ nhớ nghề.
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Trên trang cá nhân, danh ca Hương Lan vừa đăng tải dòng trạng thái tâm sự về cuộc sống tại Mỹ những tháng qua. Vì dịch Covid-19 và an ninh vẫn còn phức tạp, cô không ra ngoài hay tham gia các hoạt động nghệ thuật mà chỉ quanh quẩn trong nhà. Dù vậy, cuộc sống của nữ ca sĩ vẫn không hề nhàm chán. Hương Lan tự tạo niềm vui cho bản thân bằng cách tập tành livestream. Dù còn bỡ ngỡ và gặp nhiều trục trặc nhưng cô vẫn được khán giả mến mộ động viên.
Cô kể: "Khi đại dịch xảy ra, thật sự là buồn nhớ sân khấu, nhớ khán giả... Hương Lan nghĩ hay mình cũng nên tập tành livestream, hát cho khán giả đỡ nhớ mình, rồi mình còn được hát cho khán giả nghe, cho mọi người không cảm thấy buồn chán khi bị nằm nhà...
Nhưng rồi vì không có kinh nghiệm máy móc, khi làm livestream có một mình... bởi vậy trục trặc hoài à!
Rồi mọi người thương, khán giả vẫn vui, thả tim và yêu cầu. Nhiều bài lâu lắm không được hát, khi hát được thấy trong lòng mình vui lắm".
Gần 1 tháng qua, danh ca Hương Lan tạm ngưng livestream trò chuyện cùng khán giả. Cô hạnh phúc khoe được giúp con dâu chăm sóc cháu nội. Ở tuổi 64, nữ danh ca hải ngoại hài lòng với cuộc sống bình yên, quây quần bên gia đình, con cháu.
Cô tự động viên bản thân và cầu nguyện cho dịch bệnh sớm qua: "Thật sự, vẫn chưa biết ngày nào sẽ đi hát lại, cũng buồn lắm nhưng phải gìn giữ. Covid-19, bệnh này nguy hiểm quá, cơn đại dịch của trái đất!
Nghe nói Việt Nam đã được mở cửa. Cũng mừng! Nhưng khuyên mọi người đừng xem thường, cần nên thận trọng vì dễ bị lây lan. Cầu chúc bình an đến với mọi gia đình trên toàn thế giới. Hy vọng sẽ gặp lại nhau trong một ngày thật gần... rất gần!".