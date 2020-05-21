Danh ca Hương Lan khoe ảnh hiếm cực gợi cảm 34 năm trước, nhắc lại kỷ niệm tình yêu với ông xã

Khoe hình ảnh cách đây hơn 30 năm bên ông xã, danh ca Hương Lan khiến mọi người được dịp trầm trồ trước dung nhan xinh đẹp thời trẻ.

Trên trang cá nhân, danh ca Hương Lan bất ngờ đăng tải lại loạt ảnh trong tiệc sinh nhật 34 năm trước. Nữ danh ca hải ngoại tiết lộ, thời điểm này cô và chồng chỉ vừa quen nhau được 3 tháng. Cô chia sẻ: "Mới đó mà đã hơn 34 năm, thời gian qua thật nhanh... Sinh nhật năm ấy, chúng tôi quen nhau vừa đúng 3 tháng! Sinh nhật ngày 9 tháng 5/1986 tại phòng trà... mà bây giờ là tháng 5/2020".

Nhan sắc xinh đẹp của danh ca Hương Lan 34 năm trước - Ảnh: FB

Lúc này, Hương Lan và chồng chỉ vừa quen nhau được 3 tháng - Ảnh: FB

Trong loạt ảnh được đăng tải, danh ca Hương Lan vô cùng trẻ trung, xinh đẹp bên những người bạn và có cả ông xã hiện tại. So sánh ảnh ngày ấy và bây giờ, cô đã thay đổi khá nhiều. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn giữ được nét dịu dàng, đằm thắm.

Đặc biệt trong số hình ảnh vừa được chia sẻ có khoảnh khắc giọng ca "Niệm khúc cuối" diện bikini vô cùng gợi cảm. Bức ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Danh ca Hương Lan diện đồ sexy và trao nụ hôn ngọt ngào cho ông xã - Ảnh: FB

Nụ cười rạng rỡ của cô hơn 30 năm trước khi vừa nên duyên với chồng kỹ sư - Ảnh: FB

Nhiều người tỏ ra bất ngờ bởi đây là lần hiếm hoi danh ca hải ngoại công khai ảnh gợi cảm thế này: "Rất hiếm hoi. Phải nói lần đầu tiên thấy cô Hương Lan mặc đồ như thế này. Chứ đó giờ chỉ quen mắt với chiếc áo dài thân thuộc", "Sexy chưa, thích quá đi, đúng là rất hiếm thấy được hình vậy của cô"...

Được lên chức bà nội ở tuổi 64, danh ca Hương Lan khoe cháu gái lai Tây xinh như thiên thần Ở tuổi ngoài 60, danh ca Hương Lan không còn nhận show nhiều như trước. Nữ ca sĩ hải ngoại dành thời gian cho bản thân, gia đình và quây quần bên con cháu.

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