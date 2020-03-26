Tâm sự xót xa của Hương Lan, Kỳ Duyên khi không thể dự đám tang danh ca Thái Thanh

Hậu trường 26/03/2020 11:29

Vì tình hình dịch Covid-19 đang lan rộng tại Mỹ, con cháu danh ca Thái Thanh đã quyết định tổ chức lễ tang trong phạm vi gia đình, không khách viếng.

Sáng 26/3 (theo giờ Việt Nam), tang lễ của danh ca Thái Thanh đã diễn ra tại Mỹ. Vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng lệnh cấm tụ họp đông người nên lễ tang cố nghệ sĩ chỉ diễn ra trong phạm vi gia đình. Nhưng trước tình cảm quá lớn của đồng nghiệp và khán giả, gia đình đồng ý cho trung tâm Thúy Nga đến livestream.

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Một số hình ảnh xúc động tại lễ tang danh ca Thái Thanh - Ảnh: Internet

Xem lễ tang của danh ca Thái Thanh qua Facebook, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên xúc động viết: "Tiễn đưa một tiếng hát vượt thời gian, một danh ca, một huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam và một là người bạn thân của mẹ Kỳ Duyên, một người cô trong gia đình mà vì theo yêu cầu của chị Ý Lan là không đến tụ tập tang lễ trong lúc này thật là điều rất buồn cho Kỳ Duyên. Thưa cô, con xin ở nhà thắp nén hương tiễn đưa cô và con biết rằng bố mẹ con cùng với bác Hoài Bắc, Hoài Trung đang đến đón cô. Tạm biệt cô. Xin chia buồn cùng chị Ý Lan và gia đình".

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Kỳ Duyên xót xa vì không tham dự lễ tang cố danh ca theo yêu cầu của gia đình - Ảnh: FB

Danh ca Hương Lan cũng ngậm ngùi viết tâm sự xúc động vì không thể trực tiếp đến thắp nén hương đưa tiễn mẹ ruột Ý Lan.

"Hôm nay là ngày đưa tiễn cô Thái Thanh. Thật buồn vì mình không được ra khỏi nhà. Mình cũng đã mất mẹ, mình hiểu, không sự mất mát to lớn nào bằng mất đi người mẹ... Ý Lan, Quỳnh Hương. Chị biết sẽ còn rất nhiều ngày tháng dài sắp tới các em sẽ còn buồn còn nhớ mẹ nhiều thêm. Như chị đã 15 năm trôi qua, chị vẫn chiêm bao thấy mẹ và chị đã ngồi dậy bật khóc trong đêm... Nhớ mẹ, hãy cầu cho mẹ sớm hạnh phúc, sớm tiêu diêu miền cực lạc, em nhé. Anh chị thành kính chia buồn", cô viết.

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Nghệ sĩ Hương Lan chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Danh ca Thái Thanh trút hơi thở cuối cùng vào ngày 17/3 tại Mỹ vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 86 tuổi. Bà ra đi để lại nỗi tiếc thương to lớn cho gia đình, đồng nghiệp và khán giả mến mộ khắp nơi.

Lễ tang danh ca Thái Thanh: Chỉ có người thân, công chúng chia buồn qua livestream, Ý Lan gục bên quan tài mẹ

Lễ tang danh ca Thái Thanh: Chỉ có người thân, công chúng chia buồn qua livestream, Ý Lan gục bên quan tài mẹ

"Mẹ nói rằng nếu mẹ có ra đi thì các con cũng phải vui cho mẹ và mặc áo hồng đưa tiễn mẹ" – ca sĩ Ý Lan nói.

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