Được lên chức bà nội ở tuổi 64, danh ca Hương Lan khoe cháu gái lai Tây xinh như thiên thần

Hậu trường 04/05/2020 17:11

Ở tuổi ngoài 60, danh ca Hương Lan không còn nhận show nhiều như trước. Nữ ca sĩ hải ngoại dành thời gian cho bản thân, gia đình và quây quần bên con cháu.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ bé danh ca Hương Lan đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Bà sở hữu chất giọng truyền cảm, sâu lắng và là gương mặt được khán giả mến mộ, săn đón. 

Đặc biệt, dù hoạt động chủ yếu ở hải ngoại, nhưng ca sĩ Hương Lan vẫn được người hâm mộ quê nhà quan tâm, yêu mến. Sau hàng chục năm sống xa quê, thời gian gần đây, nữ danh ca về Việt Nam nhiều hơn. 

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Ở tuổi ngoài 60, bà vẫn giữ được chất giọng ngọt ngào và được khán giả thương yêu - Ảnh: FB

Ở tuổi 64, danh ca Hương Lan vẫn đi hát nhưng tần suất ít hơn xưa. Bà dành nhiều thời gian cho bản thân, cùng chồng đi du lịch nhiều nơi. Giờ đây, nữ nghệ sĩ bận rộn hơn khi đã lên chức bà nội.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ danh ca hải ngoại khoe bức ảnh bên cháu gái và chia sẻ niềm hạnh phúc với mọi người: “Con là Aria đây ạ. Hai bà cháu xin chào quý ông bà, cô bác, anh chị. Con thích được bà nội bồng lắm đó".

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Danh ca Hương Lan hạnh phúc bế cháu nội - Ảnh: FB
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Vợ chồng nữ danh ca trong đám cưới của con trai đầu - Ảnh: FB

Danh ca Hương Lan có hai người con trai đều đã trưởng thành. Dù không sống cùng nhưng các thành viên trong gia đình rất gắn bó với nhau. Giữa năm 2019, nữ ca sĩ tổ chức hôn lễ cho con trai cả với cô dâu ngoại quốc. Hơn 1 năm sau, bà vui mừng khoe được lên chức bà nội. Cháu gái danh ca Hương Lan được nhiều người nhận xét xinh xắn, đáng yêu.

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Từ khóa:   Hương Lan Hương Lan và chồng ca sĩ Hương Lan

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