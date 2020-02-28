Danh ca Hương Lan khoe ảnh cưới hơn 30 năm trước, nhan sắc gây ngỡ ngàng

Khoe ảnh cưới hơn 30 năm trước bên ông xã, danh ca Hương Lan chia sẻ về ý nghĩa thiêng liêng của lễ hôn phối với gia đình bà.

Dù hoạt động chủ yếu ở thị trường âm nhạc hải ngoại nhưng danh ca Hương Lan vẫn được người hâm mộ trong nước quan tâm, yêu mến. Đặc biệt, cuộc sống đời thường của nữ nghệ sĩ sau ánh hào quang luôn là đề tài được công chúng chú ý.

Mới đây, giọng ca hải ngoại bất ngờ chia sẻ lại ảnh cưới nhiều năm trước cùng bạn đời Đặng Quốc Toàn. Theo chia sẻ, đây là khoảnh khắc được ghi lại trong hôn lễ của Hương Lan tại Mỹ vào năm 1988. Trước khi "về chung nhà", bà và chồng kỹ sư đã có 2 năm tìm hiểu.

Xem ảnh cưới của nữ danh ca và chồng 32 năm trước, nhiều người hết lời khen ngợi nhan sắc của bà thời trẻ - Ảnh: FB

Cuối năm 2019, Hương Lan và chồng về Việt Nam kỷ niệm 31 năm ngày cưới. Sau đó cả hai cùng nhau tham gia lễ hôn phối cùng với nhiều cặp đôi khác tại nhà thờ.

Nói về cuộc hôn nhân của mình, bà tâm sự: "Với chúng tôi, lễ này rất quan trọng. Vì để nhắc cho chúng tôi phải luôn tôn trọng nhau và luôn nhớ rằng chúng ta đang có một mái ấm gia đình cần được gìn giữ. Một gia đình Công giáo nho nhỏ nhưng đầy tình thương và được Chúa che chở. Lúc sung sướng hay đau khổ, khỏe mạnh hay đau yếu…, phải luôn bên cạnh nhau cho đến ngày cuối của cuộc đời, phải sống trong tình yêu và luôn tha thứ như Chúa đã từng tha thứ cho ta”.

Hình ảnh tại lễ hôn phối được danh ca Hương Lan đăng tải cách đây không lâu - Ảnh: FB

Bức ảnh cưới hơn 30 năm trước của ca sĩ Hương Lan nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp bày tỏ sự ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân ấm êm của vợ chồng nữ nghệ sĩ.

Ở tuổi 64, Hương Lan hạnh phúc nắm tay ông xã vào lễ đường 'cưới lần nữa' Trong chuyến về thăm quê mới đây, danh ca Hương Lan và ông xã đã tham gia lễ hôn phối tại nhà thờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-ca-huong-lan-khoe-anh-cuoi-hon-30-nam-truoc-nhan-sac-gay-ngo-ngang-352255.html