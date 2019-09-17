Chỉ một hành động nhỏ, danh ca Hương Lan 'bóc trần' toàn bộ cuộc sống thật bên chồng tại Mỹ

Hậu trường 17/09/2019 16:12

Dù định cư nhiều năm ở nước ngoài nhưng danh ca Hương Lan vẫn nhận được tình yêu của khán giả quê nhà. Mọi tin tức về cuộc sống của bà nơi xứ người đều được công chúng quan tâm, theo dõi sát sao.

Với chất giọng ngọt ngào đi vào lòng người, danh ca Hương Lan được khán giả trong nước và hải ngoại yêu mến. Sau hơn 40 năm ca hát, tên tuổi của bà vẫn trụ vững trong trái tim người hâm mộ.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 60, nữ danh ca ít tham gia biểu diễn. Thay vào đó, bà tận hưởng những ngày tháng thanh bình cùng chồng con tại Mỹ. Trên trang cá nhân, danh ca Hương Lan thường xuyên chia sẻ về cuộc sống viên mãn của mình ở tuổi xế chiều khiến fan ngưỡng mộ.

danh ca huong lan 1
Danh ca Hương Lan và chồng - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ, nữ nghệ sĩ vừa đăng tải dòng trạng thái ngắn, tiết lộ cuộc sống bình yên bên gia đình.

Bà chia sẻ về niềm hạnh phúc mỗi ngày: "Sáng 6:30 cả nhà tôi thức dậy, các cháu đi học, con trai đi làm. Hương Lan pha cafe. Ông xã đi vòng nhà thăm vườn nhỏ, chợt nghe tiếng anh ấy vang lên: Mẹ ơi, mẹ ơi! Hôm nay quả bầu dài to rồi! Dưa nhật thơm và mềm rồi! Lo mà ăn đi! Nè bầu tròn tưởng hết mùa nay có 2 trái sắp to đấy! Không ăn để đi xa về nó già ăn rồi không được! Tôi cười và nói: Dạ, hôm nay nhà có tiệc, mẹ sẽ hái và cả nhà cùng ăn".

danh ca huong lan 2
Nữ nghệ sĩ có cuộc sống bình yên, hạnh phúc tại Mỹ - Ảnh: FB

Không còn đi hát nhiều, mỗi ngày Hương Lan và chồng cùng nhau chăm sóc mảnh vườn nhỏ. Đây cũng là niềm vui của bà mỗi ngày.

danh ca huong lan 3
Vợ chồng danh ca Hương Lan tìm niềm vui tuổi xế chiều bên cây cỏ - Ảnh: FB
danh ca huong lan 4
Bà cũng dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của nữ nghệ sĩ nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Nhiều người nhanh chóng gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến gia đình ca sĩ Hương Lan.

Lấy chồng ở tuổi 26, Hoa hậu Ngô Phương Lan nhắn nhủ: 'Muốn lập gia đình thì 33-35 tuổi hay thậm chí sau đó'

Lấy chồng ở tuổi 26, Hoa hậu Ngô Phương Lan nhắn nhủ: 'Muốn lập gia đình thì 33-35 tuổi hay thậm chí sau đó'

Lời khuyên của Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 về việc có nên lấy chồng sớm hay không nhận được sự quan tâm của nhiều chị em.

Xem thêm
Từ khóa:   Hương Lan ca sĩ Hương Lan Hương Lan và chồng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 34 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 34 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026