Chỉ một hành động nhỏ, danh ca Hương Lan 'bóc trần' toàn bộ cuộc sống thật bên chồng tại Mỹ

Dù định cư nhiều năm ở nước ngoài nhưng danh ca Hương Lan vẫn nhận được tình yêu của khán giả quê nhà. Mọi tin tức về cuộc sống của bà nơi xứ người đều được công chúng quan tâm, theo dõi sát sao.

Với chất giọng ngọt ngào đi vào lòng người, danh ca Hương Lan được khán giả trong nước và hải ngoại yêu mến. Sau hơn 40 năm ca hát, tên tuổi của bà vẫn trụ vững trong trái tim người hâm mộ.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 60, nữ danh ca ít tham gia biểu diễn. Thay vào đó, bà tận hưởng những ngày tháng thanh bình cùng chồng con tại Mỹ. Trên trang cá nhân, danh ca Hương Lan thường xuyên chia sẻ về cuộc sống viên mãn của mình ở tuổi xế chiều khiến fan ngưỡng mộ.

Danh ca Hương Lan và chồng - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ, nữ nghệ sĩ vừa đăng tải dòng trạng thái ngắn, tiết lộ cuộc sống bình yên bên gia đình.

Bà chia sẻ về niềm hạnh phúc mỗi ngày: "Sáng 6:30 cả nhà tôi thức dậy, các cháu đi học, con trai đi làm. Hương Lan pha cafe. Ông xã đi vòng nhà thăm vườn nhỏ, chợt nghe tiếng anh ấy vang lên: Mẹ ơi, mẹ ơi! Hôm nay quả bầu dài to rồi! Dưa nhật thơm và mềm rồi! Lo mà ăn đi! Nè bầu tròn tưởng hết mùa nay có 2 trái sắp to đấy! Không ăn để đi xa về nó già ăn rồi không được! Tôi cười và nói: Dạ, hôm nay nhà có tiệc, mẹ sẽ hái và cả nhà cùng ăn".

Nữ nghệ sĩ có cuộc sống bình yên, hạnh phúc tại Mỹ - Ảnh: FB

Không còn đi hát nhiều, mỗi ngày Hương Lan và chồng cùng nhau chăm sóc mảnh vườn nhỏ. Đây cũng là niềm vui của bà mỗi ngày.

Vợ chồng danh ca Hương Lan tìm niềm vui tuổi xế chiều bên cây cỏ - Ảnh: FB

Bà cũng dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của nữ nghệ sĩ nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Nhiều người nhanh chóng gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến gia đình ca sĩ Hương Lan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-mot-hanh-dong-nho-danh-ca-huong-lan-boc-tran-toan-bo-cuoc-song-that-ben-chong-tai-my-338092.html