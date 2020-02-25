Ở tuổi 64, Hương Lan hạnh phúc nắm tay ông xã vào lễ đường 'cưới lần nữa'

Hậu trường 25/02/2020 11:30

Trong chuyến về thăm quê mới đây, danh ca Hương Lan và ông xã đã tham gia lễ hôn phối tại nhà thờ.

Trên trang cá nhân, danh ca Hương Lan nhận được sự quan tâm lớn của mọi người khi chia sẻ hình ảnh tại lễ cưới mới đây. Trong ảnh, bà diện áo dài trắng, tay cầm hoa, đầu đội khăn voan và nở nụ cười hạnh phúc khi cùng ông xã nói lời thề nguyện tại nhà thờ Ba Giồng (Tiền Giang). Ngoài vợ chồng Hương Lan, buổi lễ còn có sự tham gia của rất nhiều cặp đôi khác.

danh ca huong lan va chong
Danh ca Hương Lan làm lễ hôn phối tại nhà thờ - Ảnh: FB

danh ca huong lan va chong 1

danh ca huong lan va chong 2
Bà và chồng nắm tay nhau nói lời thề nguyện sau hơn 30 năm chung sống - Ảnh: FB

Nữ nghệ sĩ xúc động viết: "Hương Lan luôn nhớ những ngày sát cánh cùng cha Sang đi thiện nguyện, tới những vùng xa xôi, di chuyển khó khăn, đem lời ca tiếng hát đến với bà con. Mỗi lần về Việt Nam, Hương Lan lại mong có được cơ hội đi cùng cha và các ca sĩ thân hữu đi khắp nơi. Nhớ lắm, mong được góp chút phần công việc thiện nguyện cùng cha. Lại nhớ đến buổi lễ hôn phối được tổ chức tại nhà thờ Ba Giồng. Chia sẻ cùng mọi người hình ảnh hạnh phúc và thiêng liêng của buổi lễ”.

danh ca huong lan va chong 3
Chồng nữ danh ca tên Đặng Quốc Toàn, là một kỹ sư cơ khí...
danh ca huong lan va chong 4
... sau khi về hưu, ông đưa vợ đi du lịch khắp nơi và đồng hành cùng Hương Lan trong mọi show diễn - Ảnh: FB
danh ca huong lan va chong 5

Mọi người dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho vợ chồng nghệ sĩ - Ảnh: FB

danh ca huong lan va chong 6
Diện trang phục trắng đơn giản, nữ nghệ sĩ trẻ trung hơn rất nhiều ở tuổi U70 - Ảnh: FB

Ca sĩ Hương Lan sinh năm 1956, bà được khán giả yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, sâu lắng. Dù định cư và hoạt động nhiều năm ở nước ngoài nhưng tên tuổi của bà vẫn được người hâm mộ trong nước thương mến.

danh ca huong lan va chong 7

danh ca huong lan va chong 8
Những khoảnh khắc đời thường được vợ chồng bà đăng tải - Ảnh: FB

Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ danh ca sinh năm 1956 còn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Sau hơn 30 năm sống bên người chồng thứ 2, giọng ca "Niệm khúc cuối" vun vén cho mình chốn đi về bình yên, viên mãn.

Bố Tóc Tiên khoe ảnh ôm con gái trong ngày cưới, xúc động với lời nhắn tận đáy lòng

Bố Tóc Tiên khoe ảnh ôm con gái trong ngày cưới, xúc động với lời nhắn tận đáy lòng

Trong ngày trọng đại của con gái, bố ca sĩ Tóc Tiên đã trở về từ nước ngoài để chúc phúc cho cô. Sau lễ cưới, ông nhắn gửi lời xúc động đến giọng ca 'Có ai thương em như anh'.

Xem thêm
Từ khóa:   Hương Lan Ca sĩ Hương Lan Hương Lan và chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 55 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 10 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026