Ở tuổi 64, Hương Lan hạnh phúc nắm tay ông xã vào lễ đường 'cưới lần nữa'

Trên trang cá nhân, danh ca Hương Lan nhận được sự quan tâm lớn của mọi người khi chia sẻ hình ảnh tại lễ cưới mới đây. Trong ảnh, bà diện áo dài trắng, tay cầm hoa, đầu đội khăn voan và nở nụ cười hạnh phúc khi cùng ông xã nói lời thề nguyện tại nhà thờ Ba Giồng (Tiền Giang). Ngoài vợ chồng Hương Lan, buổi lễ còn có sự tham gia của rất nhiều cặp đôi khác.

Mọi người dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho vợ chồng nghệ sĩ - Ảnh: FB

Nữ nghệ sĩ xúc động viết: "Hương Lan luôn nhớ những ngày sát cánh cùng cha Sang đi thiện nguyện, tới những vùng xa xôi, di chuyển khó khăn, đem lời ca tiếng hát đến với bà con. Mỗi lần về Việt Nam, Hương Lan lại mong có được cơ hội đi cùng cha và các ca sĩ thân hữu đi khắp nơi. Nhớ lắm, mong được góp chút phần công việc thiện nguyện cùng cha. Lại nhớ đến buổi lễ hôn phối được tổ chức tại nhà thờ Ba Giồng. Chia sẻ cùng mọi người hình ảnh hạnh phúc và thiêng liêng của buổi lễ”.

Diện trang phục trắng đơn giản, nữ nghệ sĩ trẻ trung hơn rất nhiều ở tuổi U70 - Ảnh: FB

Ca sĩ Hương Lan sinh năm 1956, bà được khán giả yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, sâu lắng. Dù định cư và hoạt động nhiều năm ở nước ngoài nhưng tên tuổi của bà vẫn được người hâm mộ trong nước thương mến.

Những khoảnh khắc đời thường được vợ chồng bà đăng tải - Ảnh: FB

Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ danh ca sinh năm 1956 còn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Sau hơn 30 năm sống bên người chồng thứ 2, giọng ca "Niệm khúc cuối" vun vén cho mình chốn đi về bình yên, viên mãn.