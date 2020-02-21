Động thái đầu tiên của Tóc Tiên sau hôn lễ, hé lộ lý do đám cưới 'kín như bưng'

Hậu trường 21/02/2020 11:27

Ngay sau đám cưới tại Đà Lạt, ca sĩ Tóc Tiên đã lên tiếng chia sẻ về lý do tổ chức hôn lễ bí mật với công chúng và truyền thông.

Hôm qua (20/2), Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã chính thức "về chung nhà" bằng một hôn lễ bí mật. Trong ngày trọng đại của cuộc đời, cặp đôi hạn chế khách mời chỉ vỏn vẹn 50 người. Họ đều là những người có quan hệ đặc biệt thân thiết với cô dâu và chú rể. An ninh cũng được thắt chặt, xung quanh biệt thự nơi diễn ra lễ cưới phủ kín không cho người ngoài tiếp cận, tránh hình ảnh và thông tin bị rò rỉ.

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Ảnh hiếm trong đám cưới tại Đà Lạt của vợ chồng nghệ sĩ được hé lộ - Ảnh: Internet

1 ngày sau đám cưới, ca sĩ Tóc Tiên đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái gửi lời lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã yêu thương, và gửi lời chúc mừng trong ngày vui của cô và Hoàng Touliver.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng mong mọi người cảm thông về việc giữ kín mọi thông tin trong hôn lễ. Cô viết: "Nếu có theo dõi con đường hoạt động nghệ thuật của Tiên hơn 15 năm qua, mong mọi người hiểu cho lý do vì sao Tiên xin phép được giữ kín những riêng tư nhất về mình".

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Ảnh cưới chưa từng được công bố của Tóc Tiên và Hoàng Touliver - Ảnh: Internet

Tóc Tiên giải thích: "Phần vì bản tính cố hữu của Tiên và “đối tác” đều không muốn đem hào nhoáng sân khấu vào cuộc sống đời thường, phần lớn hơn là vì chúng mình chỉ muốn được khán giả yêu thương bằng chính những sản phẩm nghệ thuật nghiêm túc. Một lần nữa, chúng mình xin cảm ơn những ai đã quan tâm và xin lỗi nếu tin tức hôm qua có làm phiền mọi người".

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Dù hạn chế tối đa khách mời nhưng thông qua Facebook, cặp đôi nhận được vô số lời chúc mừng từ đồng nghiệp - Ảnh: FB

Chỉ sau ít phút đăng tải, dòng chia sẻ của Tóc Tiên đã nhận được hơn 20 ngàn lượt like cùng hàng trăm bình luận và chia sẻ. Dưới bài viết, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo, Hồng Nhung, Xuân Lan... cùng đông đảo nghệ sĩ gửi lời chúc mừng đến cô dâu mới.

Lộ ảnh hiếm trong đám cưới Tóc Tiên, cô dâu chú rể cười hạnh phúc trong ngày 'chung đôi'

Lộ ảnh hiếm trong đám cưới Tóc Tiên, cô dâu chú rể cười hạnh phúc trong ngày 'chung đôi'

Sáng nay, hôn lễ của Tóc Tiên và Hoàng Touliver được tổ chức bí mật tại Đà Lạt với lượng khách mời hạn chế, an ninh thắt chặt tối đa.

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Từ khóa:   Tóc Tiên đám cưới Tóc Tiên Tóc Tiên và Hoàng Touliver

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