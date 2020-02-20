Lộ ảnh hiếm trong đám cưới Tóc Tiên, cô dâu chú rể cười hạnh phúc trong ngày 'chung đôi'

Sáng nay, hôn lễ của Tóc Tiên và Hoàng Touliver được tổ chức bí mật tại Đà Lạt với lượng khách mời hạn chế, an ninh thắt chặt tối đa.

Đúng như thông tin được dư luận đồn đoán, sáng nay (20/2), lễ cưới của Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã diễn ra tại nhà thờ Con Gà, TP. Đà Lạt. Thông tin về hôn lễ được cô dâu và chú rể giấu kín với công chúng và truyền thông. Cặp đôi trang bị lực lượng an ninh dày đặc, dùng ô che kín khi xuất hiện tại nhà thờ làm lễ.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver dùng ô che kín khi vào làm lễ tại nhà thờ - Ảnh: Internet

Ảnh hiếm lộ mặt cô dâu và chú rể - Ảnh: HHSB

Trong ngày trọng đại, Tóc Tiên diện váy cưới trắng tinh khôi nhưng không mất đi sự quyến rũ. Nữ ca sĩ trang điểm nhẹ nhàng, đầu đội khăn voan. Trong một vài khoảnh khắc hiếm hoi được hé lộ, Tóc Tiên luôn nở nụ cười hạnh phúc khi đứng bên cạnh chồng. Trong khi đó, chú rể Hoàng Touliver mặc suit và mang kính độc đáo.

Buổi lễ diễn ra riêng tư với sự chứng kiến của gia đình cùng những người bạn thân của cặp đôi. Vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, Soobin Hoàng Sơn, Lưu Thiên Hương, Cường Seven... có mặt tại nhà thờ từ sớm để dự hôn lễ đồng nghiệp.

Khoảng 50 khách mời trong showbiz được mời tham dự lễ cưới Tóc Tiên - Ảnh: Internet

Sau khi làm lễ tại nhà thờ, 17 giờ chiều cùng ngày, cặp đôi sẽ chiêu đãi khách mời một buổi tiệc lung linh tại biệt thự hoành tráng. Hiện ekip cũng đang tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng để hôn lễ diễn ra trang trọng nhất.

Căn biệt thự nơi diễn ra tiệc cưới của cặp đôi vào 17 giờ chiều nay - Ảnh: Internet

Vì sự riêng tư nên xung quanh biệt thự được bố trí lực lượng an ninh dày đặc. Tường rào quanh nơi này cũng che chắn kỹ, người ngoài rất khó tiếp cận.

Thông tin đám cưới tưởng đã chắc nịch, bố Tóc Tiên bất ngờ lên tiếng phủ nhận Chia sẻ mới nhất của bố ruột Tóc Tiên đã khiến dân tình hoang mang: "Bây giờ cưới hay không cưới đây?".

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