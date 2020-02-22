Bố Tóc Tiên khoe ảnh ôm con gái trong ngày cưới, xúc động với lời nhắn tận đáy lòng

Trong ngày trọng đại của con gái, bố ca sĩ Tóc Tiên đã trở về từ nước ngoài để chúc phúc cho cô. Sau lễ cưới, ông nhắn gửi lời xúc động đến giọng ca 'Có ai thương em như anh'.

Ngày 20/2 vừa qua, Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã "về chung nhà" bằng một đám cưới kín đáo và ấm áp tại Đà Lạt. Sau khi làm lễ tại nhà thờ thì chiều cùng ngày, vợ chồng nghệ sĩ đã tổ chức tiệc tiếp đãi bạn bè tại một biệt thự sang trọng. Dù vậy, mọi thông tin và hình ảnh về lễ cưới đều được cặp đôi giữ kín. Chỉ một vài khoảnh khắc hiếm hoi được hé lộ do bạn bè nữ ca sĩ đăng tải.

Ảnh hiếm trong lễ cưới của Tóc Tiên và Hoàng Touliver tại nhà thờ Con Gà - Ảnh: Internet

Mới đây, bố ca sĩ Tóc Tiên thu hút sự chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân khoảnh khắc ôm chặt con gái trong ngày tiễn con theo chồng. Trong ảnh, hai bố con cười rạng rỡ. Ông không giấu được niềm hạnh phúc và xúc động trên gương mặt khi con gái tìm được hạnh phúc của đời mình.

Ông viết dòng chia sẻ xúc động sau khi dự đám cưới tại Đà Lạt: "Nhìn ánh mắt rạng ngời của con trong mấy năm nay, ba biết con gái ba đang rất hạnh phúc".

Khoảnh khắc yêu thương giữa bố và con gái gây xúc động - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của ba Tóc Tiên nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Dưới bài viết, mọi người gửi vô số lời chúc hạnh phúc đến nữ ca sĩ: "Chúc mừng gia đình anh có thêm thành viên"; "Mong Tóc Tiên hạnh phúc, hai cha con có khoảnh khắc đẹp quá", "Hai ba con thương quá anh. Hạnh phúc của con gái là hạnh phúc của ba. Chúc mừng anh và đại gia đình nhé"...

Dù không được sự ủng hộ của mẹ nhưng Tóc Tiên luôn có bố động viên trong mọi quyết định - Ảnh: Internet

Điều khiến nhiều người tiếc nuối là hôn lễ không có sự tham dự của mẹ Tóc Tiên. Được biết, hai mẹ con nữ ca sĩ có mâu thuẫn với nhau suốt nhiều năm qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-toc-tien-khoe-anh-om-con-gai-trong-ngay-cuoi-xuc-dong-voi-loi-nhan-tan-day-long-351630.html