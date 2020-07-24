Con trai Tăng Thanh Hà viết thư tay gửi ba mẹ, mới 5 tuổi đã biết thể hiện tình cảm ngọt ngào

Hậu trường 24/07/2020 15:25

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng con trai Tăng Thanh Hà đã sống rất tình cảm. Nữ diễn viên vừa khoe hành động ngọt ngào của con trai gây xúc động.

Mới đây, Tăng Thanh Hà bất ngờ chia sẻ lá thư của con trai cưng lên Instagram cá nhân. Tuy chỉ mới 5 tuổi, nhưng bé Richard đã sử dụng tiếng Anh thành thạo. Cậu bé khéo léo thể hiện tình cảm ngọt ngào với ba mẹ qua bức thư tay.

Nội dung lá thư của con trai Tăng Thanh Hà: "Dear Mum, Dad. I love you from Richard (Tạm dịch: Gửi bố mẹ! Con yêu bố mẹ! Từ con Richard". Đọc được những lời yêu thương của quý tử, nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" hạnh phúc bày tỏ: "Con trai Richard thương yêu của mẹ, mẹ cũng yêu con".

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Tăng Thanh Hà hào hứng khoe bức thư tay viết bằng tiếng Anh của con trai - Ảnh: Instagram
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Quý tử nhà nữ diễn viên sống rất tình cảm - Ảnh: Internet

Trước đó, Hà Tăng cũng thỉnh thoảng đăng tải những câu chuyện đời thường về con trai. Gần đây, nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc "hoàng tử bé" nắm tay mẹ và sụt sùi khóc tiễn mẹ đi làm vào sáng sớm khiến dân mạng xúc động.

Qua những chia sẻ của bà mẹ hai con, có thể thấy quý tử nhà Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn là một cậu bé sống rất tình cảm và biết cách thể hiện tình yêu với bố mẹ qua hành động và lời nói.

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Một khoảnh khắc xúc động khác của cậu bé được Hà Tăng chia sẻ trước đó - Ảnh: Instagram

Dù không còn hoạt động trong làng giải trí Việt nhưng cuộc sống của Tăng Thanh Hà vẫn là chủ đề hot được mọi người quan tâm. 8 năm sau khi về làm dâu gia đình "trâm anh thế phiệt", bà xã Louis Nguyễn vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh gần gũi, bình dị. Không khoe khoang đồ hiệu hay cuộc sống sang chảnh, bà mẹ hai con thường chia sẻ về cuộc sống bình dị của gia đình nhỏ.

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Từ khóa:   Tăng Thanh Hà Hà Tăng Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn

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