Tạo dáng sương sương, Tăng Thanh Hà được khen nức nở bởi sắc vóc 'đẹp miễn chê' sau 2 lần đẻ

Trải qua 2 lần sinh nở nhưng nhan sắc và vóc dáng của diễn viên Tăng Thanh Hà chưa bao giờ khiến người hâm mộ thôi trầm trồ.

Tăng Thanh Hà luôn là cái tên có sức hút lớn với công chúng. Rút lui khỏi làng giải trí Việt nhiều năm, mỹ nhân phim "Bỗng dưng muốn khóc" vẫn được khán giả quan tâm, theo dõi sát sao. Mỗi lần lộ diện, Hà Tăng luôn chiếm trọn spotlight bởi nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng.

Ảnh đời thường của bà mẹ hai con - Ảnh: FB

Mới đây, một stylist nổi tiếng vừa đăng tải bức ảnh hậu trường buổi chụp ảnh của diễn viên Tăng Thanh Hà. Dù chỉ là khoảnh khắc được chụp ngẫu nhiên nhưng vẻ đẹp của bà xã Louis vẫn gây sốt vì quá đẹp và thần thái.

Hà Tăng được khen nức nở dù chỉ là góc chụp vô tình của stylist - Ảnh: FB

Trong thiết kế màu trắng, Hà Tăng phô trọn ưu điểm hình thể "chuẩn không cần chỉnh" cùng chiều cao vượt trội. Ở góc chụp nghiêng, nàng "ngọc nữ" trông vô cùng rạng rỡ nhờ lối trang điểm tự nhiên mà không cần qua phần mềm chỉnh ảnh.

Không cần trang điểm lồng lộn hay diện đồ hiệu đắt tiền, Tăng Thanh Hà luôn thể hiện nhan sắc đẳng cấp chuẩn 'ngọc nữ' khó ai thay thế - Ảnh: FB

Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn năm 2012 khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Sau hôn lễ, cô rút lui khỏi showbiz và toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, phụ chồng kinh doanh. 8 năm sau ngày cưới, nàng "ngọc nữ" đã là bà mẹ 2 con. Dù làm dâu nhà hào môn, cô vẫn giữ thói quen sống giản dị. Hà Tăng không ăn diện hay có thói quen mua hàng hiệu đắt đỏ như nhiều mỹ nhân khác.

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