Con trai Lâm Vỹ Dạ làm văn tả mẹ, hóa ra trong mắt cậu bé cô là người mẹ thế này

Sau ánh hào quang sân khấu, diễn viên Lâm Vỹ Dạ là một người mẹ chu đáo, hết lòng yêu thương và chăm lo cho hai con.

Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ là cặp vợ chồng nghệ sĩ hài được khán giả mến mộ hiện nay. Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi là điều khiến công chúng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, để có được chỗ đứng vững chắc trong showbiz Việt như hiện nay, Hứa Minh Đạt và vợ đã cùng nhau vượt qua rất nhiều sóng gió. Đặc biệt là diễn viên Lâm Vỹ Dạ, cô chịu nhiều thiệt thòi khi kết hôn và sinh con ở tuổi đôi mươi. Thời điểm ấy, nữ diễn viên chấp nhận rút lui khỏi Vbiz ở nhà lo cho gia đình, chăm con để chồng an tâm phát triển sự nghiệp. Mãi đến khi Bánh Mì và Xá Xị cứng cáp, bà mẹ hai con mới tiếp tục theo đuổi đam mê của bản thân.

Cuộc sống viên mãn của vợ chồng nghệ sĩ sau 10 năm kết hôn - Ảnh: FB

Dù bận rộn chạy show, nhưng cô luôn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ hiền, vợ đảm. Lâm Vỹ Dạ biết cách chăm lo, vun vén cho tổ ấm của mình luôn tràn ngập tình yêu thương và tiếng cười hạnh phúc.

Mới đây, Hứa Minh Đạt vừa hào hứng khoe đoạn văn tả mẹ của con trai cưng. Trong suy nghĩ của cậu nhóc, Lâm Vỹ Dạ là một người mẹ tuyệt vời, luôn xinh đẹp rạng ngời. Dù bận rộn đến đâu, cô vẫn luôn dành thời gian quan tâm và dạy các con học.

Con trai lớn của Lâm Vỹ Dạ làm văn tả mẹ - Ảnh: FB

Bài văn tả mẹ của con trai Lâm Vỹ Dạ: "Mẹ, người mà em muốn kể là mẹ em, rất thương em như một kho báu. Mẹ rất bận nhưng vẫn chỉ bài cho em. Dù phải thức đêm để đi làm nhưng vẫn rất xinh đẹp. Em rất thương mẹ em".

Cách diễn đạt có chút ngô nghê nhưng vô cùng chân thật của con trai Lâm Vỹ Dạ khiến mọi người xúc động. Dù trên sân khấu có lầy lội và hài hước thế nào, thì với các con cô luôn là người mẹ tuyệt vời nhất.

Lâm Vỹ Dạ lộ bụng to vượt mặt, dân mạng liền hỏi 'chị có bầu hả?' Bức ảnh diễn viên Lâm Vỹ Dạ với vòng 2 to tướng được đồng nghiệp đăng tải khiến cư dân mạng bất ngờ. Mọi người lầm tưởng bà xã Hứa Minh Đạt đang mang thai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-lam-vy-da-lam-van-ta-me-hoa-ra-trong-mat-cau-be-co-la-nguoi-me-the-nay-353686.html