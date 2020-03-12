Lâm Vỹ Dạ lộ bụng to vượt mặt, dân mạng liền hỏi 'chị có bầu hả?'

Hậu trường 12/03/2020 16:08

Bức ảnh diễn viên Lâm Vỹ Dạ với vòng 2 to tướng được đồng nghiệp đăng tải khiến cư dân mạng bất ngờ. Mọi người lầm tưởng bà xã Hứa Minh Đạt đang mang thai.

Trên trang cá nhân, diễn viên Quang Trung khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải hình ảnh mới nhất của đàn chị Lâm Vỹ Dạ. Sẽ không có gì đáng nói nếu vòng 2 của bà xã Hứa Minh Đạt không to bất thường. Chưa hết, nam diễn viên còn viết kèm chú thích: "Em chúc mừng anh chị! Bánh Mì và Xá Xị có em rồi 2 đứa ơi". Dòng chia sẻ của Quang Trung càng khiến nhiều người tin rằng diễn viên Lâm Vỹ Dạ đang mang thai con thứ 3.

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Lâm Vỹ Dạ lộ bụng lớn, bị nghi mang bầu lần 3 - Ảnh: FB

Dưới bài viết, dân mạng để lại vô số bình luận bán tín bán nghi về thông tin này. Dù vậy khi nhìn vào ảnh, không ít người tin là thật và gửi lời chúc mừng vợ chồng Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt.

"Chị Dạ có bầu hả"; "Xin chào thành viên mới, bé có tên là mỡ nhé mọi người"; "Kết tinh của tình yêu"; "Lâm Vỹ Dạ có bầu hay là béo"; "Thật bất ngờ nha"; "Trời nhìn chị Dạ như 5 tháng"; "2 đứa giờ thêm đứa nữa"... một số ý kiến của fan.

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Bị nghi 'dìm hàng' Lâm Vỹ Dạ bằng ảnh Photoshop...
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... Quang Trung tung thêm nhiều hình ảnh khác để chứng minh - Ảnh: FB

Tuy nhiên, sự thật đây chỉ là một trò đùa của Quang Trung chứ Lâm Vỹ Dạ không hề có bầu như mọi người nghĩ. Vòng 2 to vượt mặt của cô là mỡ bụng, Quang Trung chỉ đang troll đồng nghiệp.

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Hiện tại, Lâm Vỹ Dạ đang tập trung cho sự nghiệp và chưa có ý định sinh thêm con - Ảnh: FB

Ấm ức vì bị chọc ghẹo, Lâm Vỹ Dạ kêu cứu ông xã: "Nó mần nhục em". Diễn viên Hứa Minh Đạt cũng vào góp vui khiến fan phì cười: "Cái này là vợ anh ăn no đúng không? Còn nếu không em là cha của đứa bé?".

Mất mẹ từ sớm, Lâm Vỹ Dạ rưng rưng khi tiễn ba sang nước ngoài định cư

Mất mẹ từ sớm, Lâm Vỹ Dạ rưng rưng khi tiễn ba sang nước ngoài định cư

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ ngậm ngùi khi ba ruột sang Mỹ định cư cùng con gái út. Nữ diễn viên hài cùng ông xã Hứa Minh Đạt và hai con ra tận sân bay đưa tiễn.

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Từ khóa:   Lâm Vỹ Dạ Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ Quang Trung

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