Sao Việt lo lắng khi Lâm Vỹ Dạ chia sẻ: 'Làm ơn hãy đối xử với tôi như một con người'

Động thái mới đây của diễn viên Lâm Vỹ Dạ khiến đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng lo lắng. Mọi người khuyên bà xã Hứa Minh Đạt nên bình tĩnh lại.

Cách đây ít giờ, diễn viên Lâm Vỹ Dạ nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người khi đăng tải trên trang cá nhân status lạ: "Tôi không phải là một cỗ máy. Làm ơn hãy đối xử với tôi như một con người”.

Dòng chia sẻ mới nhất của Lâm Vỹ Dạ khiến người hâm mộ hoang mang, lo lắng - Ảnh: FB

Cô là một trong những nữ nghệ sĩ hài đang được mến mộ nhất hiện nay, với tần suất xuất hiện dày đặc trên các gameshow truyền hình - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ ngắn đầy tâm trạng của bà xã Hứa Minh Đạt khiến bạn bè và người hâm mộ vô cùng lo lắng. Dưới bài viết, mọi người nhanh chóng để lại bình luận động viên bà mẹ hai con.

"Mạnh mẽ lên Dạ ơi. Sẽ ổn"; "Cố lên nào"; "Cuộc sống luôn như thế cuối cùng mình vẫn là người quyết định em nhé. Mình cầm lên được sẽ buông bỏ được chút chia sẻ cùng em"; "Đừng để mình stress chị ơi. Lạc quan và năng lượng vào ngày mai chị nha"; "Bình tĩnh lại cô em giỏi giang. Hét lên cho đã rồi thì sáng mai xóa status nhé...", mọi người động viên cô.

Ca sĩ Hồ Việt Trung, Huỳnh Lập, Nam Thư, Nguyên Khang... cùng rất nhiều đồng nghiệp vào hỏi thăm và động viên Lâm Vỹ Dạ.

Mọi người để lại vô số bình luận động viên dưới bài viết - Ảnh: FB

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến nữ diễn viên nóng giận đến mức phải đăng tải dòng trạng thái bức xúc như vậy. Tuy nhiên, qua nội dung được chia sẻ, nhiều người suy đoán Lâm Vỹ Dạ đang gặp áp lực lớn trong công việc dịp cận Tết.

Lâm Vỹ Dạ kể chuyện phải gửi con đi làm sau 3 tháng sinh nở, tiết lộ bất ngờ về Hứa Minh Đạt Sau khi sinh con, vợ chồng diễn viên Lâm Vỹ Dạ gặp áp lực lớn về kinh tế. Vì điều này mà cô quyết định gửi con cho ông bà và đi làm lại chỉ sau 3 tháng "vượt cạn".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-lo-lang-khi-lam-vy-da-chia-se-lam-on-hay-doi-xu-voi-toi-nhu-mot-con-nguoi-348316.html