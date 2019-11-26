Hơn 10 năm bên nhau, Lâm Vỹ Dạ viết lời ngôn tình 'ngọt như mía lùi' gửi đến Hứa Minh Đạt

Hậu trường 26/11/2019 11:15

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng diễn viên Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt nhận được sự quan tâm, yêu mến của đông đảo người hâm mộ.

Mừng sinh nhật tuổi 37 của ông xã Hứa Minh Đạt, diễn viên Lâm Vỹ Dạ gửi đến chồng lời chúc ý nghĩa và ngọt ngào. Kèm theo đó, nữ nghệ sĩ hài đăng tải bức ảnh gia đình 4 thành viên hạnh phúc bên nhau. Sau hơn 10 năm yêu và cưới, sự ngọt ngào và lãng mạn cặp đôi dành cho nhau vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa, ngưỡng mộ. 

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Lâm Vỹ Dạ đăng ảnh bên chồng và hai con mừng tuổi mới của ông xã Hứa Minh Đạt - Ảnh: FB

Lâm Vỹ Dạ nhắn nhủ: "Gửi ba của các con tui! Ngoảnh đi ngoảnh lại, mẹ đã cùng ba 'măm măm' hơn 10 cái bánh sinh nhật rồi. Và năm nay là cái thứ 11.

Mẹ và các con chúc ba tuổi mới luôn thành công trong mọi việc, thật nhiều sức khoẻ và mãi là bờ vai vững chắc cho 3 mẹ con nhé! Thương ba lắm lắm!".

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Bước sang tuổi 37, Hứa Minh Đạt tự nhủ với bản thân phải thật sáng suốt, vui vẻ và hòa nhã hơn - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người gửi lời chúc viên mãn đến tổ ấm nhỏ của cặp đôi. MC Nguyên Khang, Huỳnh Lập, Đon Nguyễn, Minh Khang... cũng gửi đến Hứa Minh Đạt những lời tốt đẹp nhất.

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Trước đó, cặp đôi tung bộ ảnh cưới đẹp như cổ tích 'hâm nóng' tình cảm - Ảnh: FB

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt kết hôn vào năm 2010, hiện cặp đôi có hai con trai kháu khỉnh. Dù đã "về chung nhà" gần 10 năm nhưng tình cảm của vợ chồng nghệ sĩ vẫn mặn nồng như ngày mới cưới. Không chỉ có cuộc sống hôn nhân đẹp như mơ, sự nghiệp của cặp đôi đang phát triển rực rỡ, tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng.

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