Chỉ một lời nhắn, lộ mối quan hệ thật giữa Lâm Vỹ Dạ và mẹ chồng sau 9 năm về làm dâu

Hậu trường 14/11/2019 17:18

Lần đầu chia sẻ về mẹ chồng, diễn viên Lâm Vỹ Dạ khiến hội chị em phát hờn vì được mẹ Hứa Minh Đạt thương yêu, chiều chuộng như con đẻ.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lâm Vỹ Dạ hào hứng khoe được mẹ chồng yêu chiều sau gần 10 năm về làm dâu. Bà mẹ hai con khiến nhiều chị em ghen tỵ vì có người mẹ chồng vô cùng tâm lý. Vừa nghe con dâu nói thèm món chay, mẹ ruột Hứa Minh Đạt đã tự tay vào bếp nấu nướng.

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Lâm Vỹ Dạ khoe có mẹ chồng tâm lý, tự tay vào bếp nấu ăn cho con dâu - Ảnh: FB

Nữ diễn viên hào hứng: "Có con dâu nào sướng như tui? Alo mẹ nói thèm đồ chay, cái mẹ yêu dấu đi chợ nấu ship qua cho một nồi nóng hổi".

Tiếp đó, Lâm Vỹ Dạ còn dành nhiều lời "có cánh" cho mẹ chồng: "Nhiều khi hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất. Luôn mong được ăn đồ ăn mẹ nấu suốt đời. Cảm ơn mẹ, cảm ơn gia đình mình". Nhiều người cho rằng có lẽ chính lối cư xử đúng mực và ăn nói khéo léo đã giúp nữ diễn viên giữ được mối quan hệ tốt đẹp với mẹ Hứa Minh Đạt.

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Sau gần 10 năm về làm dâu, Lâm Vỹ Dạ có mối quan hệ rất tốt với mẹ chồng - Ảnh: FB

Đáng chú ý, dưới bình luận mẹ ruột Hứa Minh Đạt còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ ngọt ngào: "Mẹ chồng, nàng dâu nhà tui hợp nhau dữ lắm. Con dâu nói gì mẹ chồng cũng ok hết he he".

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Dân mạng ghen tỵ với nữ diễn viên vì được mẹ chồng thương yêu hết mực - Ảnh: FB

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt kết hôn vào năm 2010. Sau gần 1 thập kỷ chung sống, tổ ấm của vợ chồng nghệ sĩ ngày càng hạnh phúc bên hai con trai kháu khỉnh.

Lâm Vỹ Dạ phản ứng hài hước khi xem cảnh nóng của chồng với Cao Thái Hà trong “Tiếng sét trong mưa”

Lâm Vỹ Dạ phản ứng hài hước khi xem cảnh nóng của chồng với Cao Thái Hà trong “Tiếng sét trong mưa”

Sau khi cảnh nóng giữa Hứa Minh Đạt và Cao Thái Hà trong “Tiếng sét trong mưa” lên sóng, khán giả đều réo gọi tên Lâm Vỹ Dạ. Họ tò mò về phản ứng của cô khi theo dõi cảnh nhạy cảm giữa chồng và bạn diễn xinh đẹp.

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