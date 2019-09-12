'Chịu chơi' như vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt, hóa thành chú Cuội, chị Hằng đón Tết Trung Thu với hai con

Người hâm mộ vô cùng phấn khích khi vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt hóa thân thành chú Cuội, chị Hằng dành tặng cho hai con một mùa Trung Thu ý nghĩa.
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Hòa vào không khí nô nức của các em nhỏ dịp Tết Trung Thu, vợ chồng diễn viên Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt cũng gửi đến công chúng một món quà đặc biệt. Gia đình nghệ sĩ vừa tung ra bộ ảnh vô cùng đáng yêu đón Tết Trung Thu. Trong khi vợ chồng diễn viên hóa thân thành chú Cuội, chị Hằng xinh đẹp thì hai cậu nhóc Bánh Mì và Xá Xị cũng "biến hình" thành bé thỏ ngọc cực đáng yêu trên cung trăng.
Bộ ảnh đáng yêu của gia đình Lâm Vỹ Dạ khiến dân mạng xuýt xoa khen ngợi. Đáng chú ý nhất là những biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu của hai "hoàng tử bé" nhà nữ diễn viên đã chiếm trọn tình cảm quý mến của mọi người.
Từ khi "về chung nhà", tổ ấm hạnh phúc của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt luôn được công chúng trầm trồ ngưỡng mộ. Giữa làng giải trí đầy rẫy chuyện hợp tan, đây là một trong những cặp đôi hiếm hoi của showbiz Việt có cuộc sống hôn nhân viên mãn sau gần 10 năm chung sống.