Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nam diễn viên Hứa Minh Đạt đã có những trải lòng về cuộc sống hôn nhân và mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trong gia đình.

Trong showbiz đầy rẫy thị phi, cuộc hôn nhân bền chặt kéo dài suốt 9 năm của vợ chồng nam diễn viên Hứa Minh Đạt luôn khiến người ta ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, khán giả còn yêu mến cặp đôi bởi lối sống giản dị, không hề phô trương. Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên Hứa Minh Đạt - Ảnh: Internet Mới đây, Hứa Minh Đạt đã có những chia sẻ về cuộc sống riêng tư với công chúng. Đây cũng là lần hiếm hoi anh nói về mối quan hệ giữa Lâm Vỹ Dạ và mẹ chồng.

Theo đó, Hứa Minh Đạt cho biết Lâm Vỹ Dạ vốn thiếu thốn tình thương từ nhỏ vì mẹ mất sớm. Chính vì vậy mà khi về làm dâu, cô rất yêu thương mẹ chồng, thường xuyên thủ thỉ với bà mọi chuyện. Lâm Vỹ Dạ rất được gia đình chồng yêu thương - Ảnh: Internet Nhớ lại khoảng thời gian bà xã mang bầu, Hứa Minh Đạt chia sẻ mẹ anh rất thương Lâm Vỹ Dạ, không để cô phải xuống bếp nấu ăn. Khoảng thời gian cô phải nuôi con nhỏ, một tay mẹ Hứa Minh Đạt vừa lo chuyện bếp núc vừa chăm con dâu, chăm cháu.

Nam diễn viên hài hước tiết lộ, từ khi lấy vợ, anh bị mẹ cho ra rìa. Thậm chí mỗi lần vợ chồng xích mích, mẹ luôn là người bênh vực Lâm Vỹ Dạ. Bà hay nói với Hứa Minh Đạt rằng: “Mày là đàn ông mà chấp mấy chuyện gì đâu, muốn ăn đạn không?”. Hứa Minh Đạt chụp hình cùng mẹ - Ảnh: Internet Những dòng chia sẻ của nam diễn viên càng khiến nhiều người thêm ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình anh. Một số cư dân mạng để lại bình luận hài hước: "Ăn hiếp vợ mẹ bênh là chính xác", "Tội anh ghê", "Thương bà quá, ba mà lộn xộn với chế Dạ là bị bà cho ăn đạn liền"... Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet Hiện tại, Hứa Minh Đạt cho biết anh đang ở rể vì gia đình Lâm Vỹ Dạ vốn neo người, bố cô không ai chăm sóc. Trong khi đó, gia đình nam diễn viên còn có em gái và vợ chồng anh vẫn thường xuyên về thăm bố mẹ.

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