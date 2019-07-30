9 năm bên nhau, Hứa Minh Đạt bất ngờ dành lời ngọt ngào cho Lâm Vỹ Dạ: Ngôn tình đời thực là đây chứ đâu

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 9 năm “về chung một nhà”, Hứa Minh Đạt đã dành cho Lâm Vỹ Dạ những lời ngọt ngào đầy ngôn tình trên trang cá nhân. Cụ thể, nam diễn viên đã chia sẻ loạt ảnh gia đình hạnh phúc kèm lời nhắn gửi đến bà xã:

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt là một trong những cặp vợ chồng diễn viên được nhiều khán giả yêu mến. Không quá phô trương tình cảm trên các phương tiện truyền thông, cả hai chỉ lặng lẽ cùng nhau vượt qua sóng gió để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Đối với anh như mới ngày hôm qua... 30/7/2010 và hôm nay 30/7/2019.

Vậy là ngót nghét chúng mình đã 9 năm về chung một mái nhà và ăn cùng một mâm cơm! Chúng mình đã từng trải qua những hương vị đắng cay khổ nhọc hỉ nộ ái ố... nhưng pha trộn những hương vị đó cho đến hôm nay mình nhận được đó chính là hai chữ hạnh phúc em nhỉ…”.

Bài đăng của Hứa Minh Đạt - Ảnh: Internet

Cặp đôi cùng gia đình, bạn bè tổ chức buổi tiệc nhỏ kỷ niệm 9 năm bên nhau - Ảnh: Internet

Có lẽ đối với nhiều người, những cuộc hôn nhân kéo dài 9-10 năm không thiếu ngoài đời thực. Dẫu vậy, giữa showbiz đầy rẫy thị phi, việc giữ gìn được một tổ ấm tròn vẹn chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Hạnh phúc hiện tại của cả hai là điều không phải dễ dàng có được - Ảnh: Internet

9 năm không phải là con số quá lớn nhưng cũng không thể nói là nhỏ, cả hai đã trải qua quãng thời gian từ khổ cực nhất đến đủ đầy để có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc. Để làm được điều tưởng chừng giản đơn này, Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt đều phải biết cách san sẻ, tha thứ và hy sinh cho nhau.

Từ giai đoạn nghèo khó...

...đến khi thành công, Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt đều cùng nhau vượt qua - Ảnh: Internet

Đáp lại lời yêu thương từ ông xã, Lâm Vỹ Dạ cũng đã nhắn gửi đến Hứa Minh Đạt lời cảm ơn: “Cảm ơn anh đã bên cạnh em từ lúc cơ hàn đến lúc mọi thứ đỡ thiếu thốn hơn. Cảm ơn ba mày và sấp nhỏ đã cho mẹ một Gia Đình!”.

Lời cảm ơn Vỹ Dạ dành cho ông xã - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của hai vợ chồng, bạn bè thân thiết và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận chúc mừng, đồng thời thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho cặp đôi.