Trên trang cá nhân, Lâm Vỹ Dạ nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng khi chia sẻ loạt ảnh trong buổi tiệc sinh nhật của con trai thứ 2 - bé Xá Xị (Khôi Nguyên). Dù bận rộn với lịch quay nhưng cặp đôi vẫn dành thời gian chuẩn bị mọi thứ cho ngày đặc biệt của "hoàng tử bé". Buổi tiệc được tổ chức khá đơn giản trong một không gian ấm cúng. Bé Xá Xị vui vẻ đón tuổi mới bên bố mẹ, anh trai và rất nhiều bạn bè.

Đặc biệt, dù là người của công chúng nhưng vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ lại ăn mặc vô cùng giản dị. Cả hai diện áo đôi màu hồng và quần short xuất hiện tại bữa tiệc.