Mặc thiên hạ ngoại tình ly hôn, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ 'tay trong tay' làm điều đặc biệt cho con trai

Hậu trường 18/04/2019 17:16

Tổ ấm hạnh phúc, viên mãn của vợ chồng diễn viên Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt là niềm ao ước của nhiều người.

Trên trang cá nhân, Lâm Vỹ Dạ nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng khi chia sẻ loạt ảnh trong buổi tiệc sinh nhật của con trai thứ 2 - bé Xá Xị (Khôi Nguyên). Dù bận rộn với lịch quay nhưng cặp đôi vẫn dành thời gian chuẩn bị mọi thứ cho ngày đặc biệt của "hoàng tử bé". Buổi tiệc được tổ chức khá đơn giản trong một không gian ấm cúng. Bé Xá Xị vui vẻ đón tuổi mới bên bố mẹ, anh trai và rất nhiều bạn bè.

Đặc biệt, dù là người của công chúng nhưng vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ lại ăn mặc vô cùng giản dị. Cả hai diện áo đôi màu hồng và quần short xuất hiện tại bữa tiệc.

Mặc thiên hạ ngoại tình ly hôn, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ 'tay trong tay' làm điều đặc biệt cho con trai - Ảnh 1
Lâm Vỹ Dạ và ông xã ăn mặc giản dị trong sinh nhật con trai thứ 2 - Ảnh: FBNV
Mặc thiên hạ ngoại tình ly hôn, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ 'tay trong tay' làm điều đặc biệt cho con trai - Ảnh 2
Hai nhóc tỳ đáng yêu nhà Lâm Vỹ Dạ hớn hở khi được bố mẹ tổ chức tiệc - Ảnh: FBNV
Mặc thiên hạ ngoại tình ly hôn, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ 'tay trong tay' làm điều đặc biệt cho con trai - Ảnh 3
Vợ chồng nghệ sĩ vui hết cỡ trong ngày đặc biệt của con trai cưng - Ảnh: FBNV

Loạt ảnh gia đình hạnh phúc của cặp vợ chồng nổi tiếng này khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Sau ánh hào quang sân khấu, họ cũng chỉ là những bậc phụ huynh bình thường, hết lòng yêu thương và muốn dành điều tốt nhất cho các con.

Mặc thiên hạ ngoại tình ly hôn, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ 'tay trong tay' làm điều đặc biệt cho con trai - Ảnh 4
Tổ ấm 4 thành viên của cặp đôi sau 9 năm vun vén - Ảnh: FBNV
Mặc thiên hạ ngoại tình ly hôn, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ 'tay trong tay' làm điều đặc biệt cho con trai - Ảnh 5
Năm 2018, cả hai 'hâm nóng' tình cảm bằng bộ ảnh cưới cực lãng mạn - Ảnh: FBNV

Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ kết hôn vào năm 2010. Sau 9 năm “về chung nhà”, tổ ấm nhỏ của cả hai ngập tràn tiếng cười khi hai “hoàng tử bé” kháu khỉnh lần lượt chào đời là Bánh Mì (Khôi Vỹ) và Xá Xị (Khôi Nguyên). Hiện cuộc sống của đôi vợ chồng nghệ sĩ ngày càng ấm êm, hạnh phúc viên mãn.

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Chia sẻ dí dỏm mới đây của diễn viên Lâm Vỹ Dạ trước câu hỏi "Tiền nhiều để làm gì?" khiến người hâm mộ không thể nhịn cười.

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