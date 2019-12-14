Lâm Vỹ Dạ kể chuyện phải gửi con đi làm sau 3 tháng sinh nở, tiết lộ bất ngờ về Hứa Minh Đạt

Hậu trường 14/12/2019 11:36

Sau khi sinh con, vợ chồng diễn viên Lâm Vỹ Dạ gặp áp lực lớn về kinh tế. Vì điều này mà cô quyết định gửi con cho ông bà và đi làm lại chỉ sau 3 tháng "vượt cạn".

Giữa showbiz Việt lắm thị phi và đầy rẫy chuyện hợp tan, Lâm Vỹ DạHứa Minh Đạt là một trong số ít cặp đôi khiến công chúng ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân viên mãn. Sau gần 10 năm "về chung nhà" và có với nhau hai con trai, tổ ấm của vợ chồng nghệ sĩ ngày càng bền chặt.

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Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt - Ảnh: FB

Mới đây, diễn viên Lâm Vỹ Dạ bất ngờ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân bên ông xã Hứa Minh Đạt. Đây là lần hiếm hoi "mỹ nhân làng hài" nhắc lại giai đoạn lúc mới sinh 2 con. Vì áp lực kinh tế, cô đã quyết định quay lại làm việc sau 3 tháng "vượt cạn".

Cô viết: "Nhớ lại lúc sinh 2 con đầu lòng, Dạ với anh Đạt gặp nhiều áp lực về kinh tế. Mình cũng ráng phụ chồng nên sinh xong 3 tháng thì gửi con cho ông bà để đi làm, anh Đạt biết chuyện buồn lắm. Rồi mình nghĩ giờ ngôi nhà còn chông chênh thì sao anh an tâm được, nên quyết định hy sinh lui về nhà toàn tâm toàn ý lo cho chồng con".

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Ở tuổi 30, Lâm Vỹ Dạ sở hữu gia đình ấm êm, sự nghiệp thành công rực rỡ - Ảnh: FB

Hiểu được những hi sinh và vất vả của vợ khi quyết định ở nhà lo cho gia đình, chăm sóc 2 con, Hứa Minh Đạt luôn cố gắng bù đắp. Lâm Vỹ Dạ khen ngợi ông xã: "Nhưng bù lại anh Đạt là tuýp người đàn ông của gia đình, cứ hết công việc là về nhà. Nên nhà với 2 vợ chồng không chỉ là nơi dừng chân sau mệt mỏi công việc, mà còn là nơi tâm sự, san sẻ, gỡ bỏ mọi muộn phiền, áp lực trong cuộc sống".

Để xây dựng hôn nhân viên mãn như hiện tại, cô luôn tâm niệm: "Người ta vẫn bảo muốn vươn ra biển lớn thì hãy chăm chút cho cái áo bé nhỏ của mình đong đầy, trọn vẹn đã. Bản thân mỗi người phải biết xây dựng, trân trọng tổ ấm trọn vẹn của mình để "Nhà" đúng nghĩa là nơi để trở về. Dù có giàu có, thành công đến mấy thì gia đình ấm êm, vợ chồng hạnh phúc cũng là điều trân quý nhất!".

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Cả hai còn là cặp đôi bạn diễn vô cùng ăn ý trên sân khấu - Ảnh: FB

Sau thời gian dài lui về làm hậu phương cho chồng, khi 2 con đã lớn, Lâm Vỹ Dạ tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Hiện nay, cô đang là một trong những nữ diễn viên hài được khán giả yêu mến, phủ sóng khắp các game show truyền hình.

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