Tự tin đọ dáng bên Ngọc Trinh, Lâm Vỹ Dạ tiết lộ điều bất ngờ

Hậu trường 09/12/2019 17:17

Ít ai biết rằng, diễn viên Lâm Vỹ Dạ và người mẫu Ngọc Trinh cùng sinh năm 1989. Ở tuổi 30, cả hai có cuộc sống hoàn toàn khác biệt.

Hội ngộ trong một sự kiện mới đây, diễn viên Lâm Vỹ Dạ đã có màn đọ dáng với "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh khiến người hâm mộ thích thú. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng bà xã Hứa Minh Đạt vẫn nhận được rất nhiều lời khen bởi sự tự tin và nhan sắc xinh đẹp của mình.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Lâm Vỹ Dạ hào hứng đăng tải ảnh chụp chung với "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp kèm chú thích vô cùng hài hước: "2 đứa bằng tuổi mà người ta là CEO vòng eo 56, còn tui là HEO vòng eo 160".

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Ít ai biết rằng hai mỹ nhân đình đám của showbiz lại cùng tuổi - Ảnh: FB

Cùng sinh năm 1989 nhưng Lâm Vỹ Dạ và Ngọc Trinh lại có cuộc sống hoàn toàn khác. Trong khi Lâm Vỹ Dạ lập gia đình sớm và hiện đã có 2 con trai thì ở tuổi 30, Ngọc Trinh vẫn "độc thân vui tính". Có lẽ vì thế mà "mỹ nhân làng hài" có vẻ ngoài già dặn, đằm thắm hơn so với người bạn cùng tuổi. 

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Lâm Vỹ Dạ yên bề gia thất bên ông xã Hứa Minh Đạt và hai con. Hiện cô là một trong những nữ diễn viên hài được yêu mến nhất hiện nay - Ảnh: FB

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Ở tuổi 30, Ngọc Trinh vẫn trẻ trung và xinh đẹp khó ai bì kịp. Cô trung thành với phong cách thời trang gợi cảm, hở bạo - Ảnh: FB

Bài viết của Lâm Vỹ Dạ nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo dân mạng. Mọi người dành rất nhiều lời khen cho nhan sắc của bà mẹ hai con: "Trinh thì xinh, chị thì mặn mà"; "Dạ vừa xinh vừa đáng yêu"; "Chị luôn xinh đẹp trong mắt em"; "Dạ đẹp theo cách riêng"; "Chị vẫn luôn nổi bật"... Diễn viên Tiến Luật cũng vào góp vui: "Người ta nữ hoàng đồ lót còn em cũng là thứ dữ làng hài mà em".

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Từ khóa:   Ngọc Trinh Lâm Vỹ Dạ Nữ hoàng nội y

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