Chia tay nhưng còn vương vấn, Ngọc Trinh chia sẻ lời nhắn yêu thương từ tình cũ đại gia

Hậu trường 05/12/2019 15:52

Trên trang Instagram cá nhân, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh gây bất ngờ khi chia sẻ việc được người cũ quan tâm, lo lắng sau khi chia tay.

Cách đây không lâu, nữ hoàng nội yNgọc Trinh thông báo chia tay bạn trai đại gia sau 2 năm hẹn hò trên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: “Chúc ai đó luôn được vui vẻ và bình yên”.

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Ngọc Trinh thông báo đã chia tay bạn trai trên trang cá nhân - Ảnh: IG

Hậu chia tay, người đẹp Trà Vinh không tỏ ra quá đau buồn. Cô liên tục tụ họp cùng bạn bè và cho biết bản thân đã quay lại “đời sống độc thân vui tính”. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh thường xuyên chia sẻ hình ảnh lộng lẫy dự sự kiện. Đặc biệt, cô còn tự thưởng cho bản thân một căn biệt thự siêu hoành tráng.

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Ngọc Trinh quay lại thời độc thân vui tính - Ảnh: IG
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Nữ người mẫu xinh đẹp tại một sự kiện mới đây - Ảnh: FB

Những tưởng Ngọc Trinh đã lấy lại tinh thần sau đổ vỡ thì mới đây, “nữ hoàng nội y” lại bất ngờ chia sẻ về tình cũ. Cụ thể, trên Instagram, người đẹp đăng tải dòng trạng thái cho biết bạn trai cũ vẫn hết mực quan tâm, lo lắng cho cô: “Anh bảo em: Nếu cảm thấy không ổn hãy nói với anh. Anh vẫn ở đây, vẫn yêu và vẫn chờ em”.

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Bài đăng gây chú ý của Ngọc Trinh - Ảnh: IG

Có thể thấy, dù đã “đường ai nấy đi” nhưng cả hai vẫn dành cho nhau mối quan hệ khá tốt đẹp. Được biết, trong thời gian còn yêu đương mặn nồng, Ngọc Trinh luôn được bạn trai đại gia chiều chuộng, yêu thương hết mực.

Những trang phục có thiết kế táo bạo nhất của Ngọc Trinh

Những trang phục có thiết kế táo bạo nhất của Ngọc Trinh

Nổi tiếng với những bộ ảnh cực nóng bỏng, Ngọc Trinh không ít lần khiến công chúng giật mình với những bộ bikini có thiết kế lạ mắt.

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Từ khóa:   bạn trai Ngọc Trinh Ngọc Trinh nữ hoàng nội y

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