Ngọc Bích - chị gái Ngọc Trinh khiến dư luận xôn xao khi đăng đàn chửi bạn thân của em gái cực gắt vì thích đeo bám, nịnh bợ.
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Trên trang cá nhân, chị gái Ngọc Trinh - Trần Thị Ngọc Bích khiến cư dân mạng ngỡ ngàng khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái mắng chửi bạn thân của em gái. Dù đang bầu bì sắp đến ngày sinh, cô nàng cũng không kiềm được sự bực tức khi một số người luôn bên cạnh "Nữ hoàng nội y" để nịnh bợ.
Chị gái Ngọc Trinh viết: "Gửi status này đến đám bạn Ngọc Trinh. Một đám bạn không ra gì, chỉ toàn là một lũ nịnh bợ để được lợi lộc bên cạnh em của tao... Làm ơn bớt xạo bớt nịnh lại nha… nếu không có danh không có tiếng thì tụi bay có mặt dày và lì ra nịnh bợ như vậy không? Cho nên những thể loại như vậy là không có danh có tiếng được đâu, chỉ suốt ngày đi bợ đít em tao và người này người kia… Cái status này không chửi xiên xỏ ai hết, chửi thẳng vào cái mặt tụi bay… Đứa nào giống vậy thì tự nhột nhẹ đi nha”.
Bài viết của Ngọc Bích nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Đáng chú ý, khi người mẫu Linh Chi vào hỏi thăm: "Gần sinh rồi nha chị cả… Bớt nóng lại nè. Mà chị cả chửi ai vậy. Nóng ảnh hưởng sức khoẻ nha chị cả”. Ngọc Bích không ngần ngại chỉ đích danh người nịnh bợ em gái Ngọc Trinh là Helen Thanh Thảo.