Mất mẹ từ sớm, Lâm Vỹ Dạ rưng rưng khi tiễn ba sang nước ngoài định cư

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ ngậm ngùi khi ba ruột sang Mỹ định cư cùng con gái út. Nữ diễn viên hài cùng ông xã Hứa Minh Đạt và hai con ra tận sân bay đưa tiễn.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lâm Vỹ Dạ vừa đăng tải dòng trạng thái xúc động về ba ruột. Sau nhiều năm sống cạnh ba, giờ cô đành ngậm ngùi khi ông quyết định sang nước ngoài định cư cùng con gái út.

Lâm Vỹ Dạ "trách" em gái: "Con nhỏ út nó về nó giành ba của tui, nó dắt người đàn ông yêu thương tui vô điều kiện đi định cư theo nó luôn rồi. Xứ sở cờ hoa chào đón anh! Đợi đó nhé anh trai, xong việc tui dắt thêm 2 anh nhỏ qua tới bển rước anh lớn về".

Nữ diễn viên hứa hẹn sẽ đưa gia đình sang thăm ba vào dịp hè - Ảnh: FB

Đang trong giây phút xúc động, bà xã Hứa Minh Đạt không quên chọc cười mọi người khi tiết lộ: "Trước khi đi ảnh có chỉ chỗ ảnh để chìa khóa tủ đựng giấy tờ nhà. Chuyến này ấm rồi chồng Hứa Minh Đạt ơi".

Kèm theo đó, nữ diễn viên còn đăng tải loạt ảnh tiễn ba tại sân bay. Vợ chồng Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt cùng hai con trai mang khẩu trang cẩn thận để bảo vệ sức khỏe giữa thời điểm dịch Corona đang bùng phát.

Gia đình Lâm Vỹ Dạ chụp ảnh kỷ niệm tại sân bay - Ảnh: FB

Cô ghi lại hình ảnh của người ba thân yêu trước khi ông sang nước ngoài - Ảnh: FB

Lâm Vỹ Dạ sinh ra trong gia đình có 3 chị em gái, cô là con giữa. Khi nữ diễn viên 18 tuổi, mẹ ruột cô qua đời. Sự ra đi của bà khiến cô vô cùng đau khổ. Cô từng chia sẻ, thời điểm này cô thường lang thang ngoài đường và không muốn về nhà vì cảm thấy hụt hẫng khi không còn gặp được mẹ.

Sao Việt trầm cảm sau sinh: Hải Yến lấy vải che hết gương; Lâm Vỹ Dạ muốn ly hôn Lâm Vỹ Dạ, Tú Vy, Hải yến… đều trải qua một thời gian khủng hoảng sau sinh. Thậm chí, nhiều gia đình sao từng “đứng trên bờ vực thẳm”.

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