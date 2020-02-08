Mất mẹ từ sớm, Lâm Vỹ Dạ rưng rưng khi tiễn ba sang nước ngoài định cư

Hậu trường 08/02/2020 10:26

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ ngậm ngùi khi ba ruột sang Mỹ định cư cùng con gái út. Nữ diễn viên hài cùng ông xã Hứa Minh Đạt và hai con ra tận sân bay đưa tiễn.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lâm Vỹ Dạ vừa đăng tải dòng trạng thái xúc động về ba ruột. Sau nhiều năm sống cạnh ba, giờ cô đành ngậm ngùi khi ông quyết định sang nước ngoài định cư cùng con gái út.

Lâm Vỹ Dạ "trách" em gái: "Con nhỏ út nó về nó giành ba của tui, nó dắt người đàn ông yêu thương tui vô điều kiện đi định cư theo nó luôn rồi. Xứ sở cờ hoa chào đón anh! Đợi đó nhé anh trai, xong việc tui dắt thêm 2 anh nhỏ qua tới bển rước anh lớn về".

bo dien vien lam vy da

bo dien vien lam vy da 1
Nữ diễn viên hứa hẹn sẽ đưa gia đình sang thăm ba vào dịp hè - Ảnh: FB

Đang trong giây phút xúc động, bà xã Hứa Minh Đạt không quên chọc cười mọi người khi tiết lộ: "Trước khi đi ảnh có chỉ chỗ ảnh để chìa khóa tủ đựng giấy tờ nhà. Chuyến này ấm rồi chồng Hứa Minh Đạt ơi".

Kèm theo đó, nữ diễn viên còn đăng tải loạt ảnh tiễn ba tại sân bay. Vợ chồng Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt cùng hai con trai mang khẩu trang cẩn thận để bảo vệ sức khỏe giữa thời điểm dịch Corona đang bùng phát.

bo dien vien lam vy da 2
Gia đình Lâm Vỹ Dạ chụp ảnh kỷ niệm tại sân bay - Ảnh: FB
bo dien vien lam vy da 3
Cô ghi lại hình ảnh của người ba thân yêu trước khi ông sang nước ngoài - Ảnh: FB

Lâm Vỹ Dạ sinh ra trong gia đình có 3 chị em gái, cô là con giữa. Khi nữ diễn viên 18 tuổi, mẹ ruột cô qua đời. Sự ra đi của bà khiến cô vô cùng đau khổ. Cô từng chia sẻ, thời điểm này cô thường lang thang ngoài đường và không muốn về nhà vì cảm thấy hụt hẫng khi không còn gặp được mẹ. 

Sao Việt trầm cảm sau sinh: Hải Yến lấy vải che hết gương; Lâm Vỹ Dạ muốn ly hôn

Sao Việt trầm cảm sau sinh: Hải Yến lấy vải che hết gương; Lâm Vỹ Dạ muốn ly hôn

Lâm Vỹ Dạ, Tú Vy, Hải yến… đều trải qua một thời gian khủng hoảng sau sinh. Thậm chí, nhiều gia đình sao từng “đứng trên bờ vực thẳm”.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Vỹ Dạ Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt corona

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 29 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 44 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026