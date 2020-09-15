Nghe con gái kể lại câu chuyện trong quá khứ, Hiền Thục không giấu được sự xúc động vì từng bận rộn đến mức bỏ mặc con.

Dù không còn hoạt động showbiz nhiều như trước nhưng cuộc sống của Hiền Thục và con gái Gia Bảo luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Hiền Thục và con gái Gia Bảo - Ảnh: FB

Mới đây, Hiền Thục bất ngờ gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái khá dài kể lại chuyện con gái lần đầu tiết lộ từng lấy trộm bút của cả lớp. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Rất nhiều năm sau đó, khi nó lên cấp 3, một hôm nói với mẹ: Mẹ nhớ không? Năm con lớp 1 ấy, khi con nói mẹ mua bút lông để viết bảng, mẹ nhiều việc nên đã quên đi mất. Con không có bút sợ cô giáo la nên đã lấy trộm bút của bạn. Nhưng điều khủng khiếp là con đã lấy 20 cây bút của tất cả các bạn!

Mình sửng sốt: Trời đất! Con chỉ cần 1 cái mà? Nó trả lời: vì các bạn không để ý nên con thấy lấy trộm rất dễ, thế nên con lấy hết, đỡ phải phiền mẹ...”.

Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Ngay khi biết được câu chuyện quá khứ của con gái, Hiền Thục đã bật khóc. Cô tự trách mình đã có lúc bỏ mặc con, con mắc lỗi nhưng không hề hay biết vì mải bận rộn với công việc: “Mình rơi nước mắt. Tới giờ này nếu nó không nói, mình cũng chẳng biết. Rằng mình đã có lúc bỏ mặc đứa con”.

Bên cạnh đó, giọng ca “Nhật ký của mẹ” cũng gửi lời cảm ơn tới cô giáo cấp 1 của con gái. Ở thời điểm đó, khi phát hiện ra lỗi sai của học trò, cô giáo đã nhẹ nhàng dạy dỗ Gia Bảo thay vì quát mắng. Chính sự khuyên nhủ đầy tình cảm của cô giáo, con gái Hiền Thục không bao giờ phạm lại lỗi lầm này.

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