Chia sẻ ảnh hiếm của cố diễn viên Duy Nhân cách đây 10 năm, Thanh Bình khiến dàn sao Việt nghẹn ngào

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không giấu được niềm tiếc thương khi nhìn lại hình ảnh cách đây 10 năm của Duy Nhân.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Thanh Bình bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh kỉ niệm chụp chung với Duy Nhân cách đây 10 năm. Thời điểm này, cả hai cùng tham gia một dự án phim truyền hình và trở thành những người bạn thân thiết.

Nam diễn viên Thanh Bình đăng tải kỉ niệm với dòng trạng thái ngắn gọn: ‘Mới đó 10 năm’ - Ảnh: FB

Khoảnh khắc hiếm hoi khác của cố diễn viên Duy Nhân cách đây 10 năm - Ảnh: FB

Được biết, hình ảnh Thanh Bình chia sẻ là hậu trường bộ phim “Thiên đường vắng em” từng làm mưa làm gió nhiều năm về trước. Bộ phim còn quy tụ nhiều diễn viên tên tuổi như: Tim, Vy Oanh, Quỳnh Anh…

Dưới bài đăng của Thanh Bình, nhiều bạn bè đồng nghiệp để lại bình luận thương nhớ cố diễn viên tài hoa nhưng bạc mệnh. Trương Nam Thành xúc động cho biết: “Ôi một thời oanh liệt, nhìn chợt nhớ đến anh Duy Nhân. Tiễn bạn lên đường”. Trong khi đó, diễn viên Lê Phương nghẹn ngào: “Nhớ Duy Nhân”.

Duy Nhân được biết đến là một người mẫu, diễn viên tài năng. Anh đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả qua hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Đồng hồ cát, Vó ngựa trời Nam, Cô gái xấu xí, Tại tôi, Thiên đường vắng em, Vua sân cỏ, Siêu mẫu xì trum, Cô nàng bất đắc dĩ…

Duy Nhân qua đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, năm 2015, nam diễn viên mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời trong sự thương tiếc của nhiều đồng nghiệp cũng như người hâm mộ.

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