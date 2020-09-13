Trò chuyện cùng con gái Đoan Trang, Trường Giang vô tình tiết lộ thông tin hiếm hoi về ái nữ

Hậu trường 13/09/2020 11:32

Những thông tin cũng như hình ảnh về bé Destiny - con gái Trường Giang và Nhã Phương luôn là chủ đề được nhiều người đặc biệt quan tâm.

Từ sau khi kết hôn, Trường GiangNhã Phương dần trở thành cặp đôi quyền lực nhất nhì Vbiz. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân của vợ chồng “Mười khó” luôn thu hút sự quan tâm của công chúng.

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Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương rất được khán giả yêu mến - Ảnh: Internet

Dù đã lên chức bố mẹ được một thời gian dài nhưng cả hai vẫn hạn chế nhắc về công chúa nhỏ Destiny. Chính điều này càng khiến khán giả thêm tò mò về con gái đầu lòng của cặp đôi.

Thế nhưng mới đây, Trường Giang bất ngờ tiết lộ thông tin hiếm hoi về con gái trong một đoạn clip.

Cụ thể, người bạn thân thiết của cả hai – nữ ca sĩ Đoan Trang đã đăng tải clip ghi lại một ngày làm việc lên kênh Youtube riêng. Trong lúc chờ mẹ trang điểm, con gái Đoan Trang – bé Sol đã có cuộc trò chuyện với Trường Giang. Theo đó, cô bé tỏ ra thích thú khi biết nam danh hài đã có một bé gái. Trước những câu hỏi tò mò về Destiny của bé Sol, ông xã Nhã Phương tiết lộ: “Con gái chú tên Destiny. Em chưa được 2 tuổi, em được 17 tháng”.

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Trường Giang thoải mái nhắc về con gái khi trò chuyện với bé Sol - Ảnh cắt từ clip

Đây là lần đầu tiên khán giả biết được tháng tuổi thật của con gái Trường Giang và Nhã Phương.

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Hình ảnh hiếm hoi của con gái cặp đôi - Ảnh: FB

Trước đó, vào sinh nhật lần thứ 37 của mình, nam diễn viên hài xứ Quảng từng gây bão mạng xã hội khi chính thức khoe ảnh cả gia đình hạnh phúc lên trang cá nhân. Dẫu vậy, vợ chồng Trường Giang vẫn quyết giấu kín mặt tiểu công chúa.

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Từ khóa:   con gái Trường Giang Nhã Phương Trường Giang và Nhã Phương

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