Sau nhiều năm kết hôn, Nhã Phương bất ngờ tiết lộ lý do chọn Trường Giang làm chồng

Nữ diễn viên Nhã Phương không giấu được sự tự hào khi nói về ông xã, đồng thời tiết lộ luôn nguyên nhân khiến cô chấp nhận yêu Trường Giang.

Sau gần 2 năm kết hôn, Trường Giang và Nhã Phương ngày càng hạnh phúc viên mãn. Dù ở trên mạng xã hội hay ngoài đời, cặp đôi đều không ngần ngại thể hiện tình cảm với nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Nhã Phương hào hứng đăng tải loạt ảnh vào bếp của ông xã Trường Giang. Theo đó, cô nàng không giấu nổi sự tự hào khi lấy được người đàn ông biết lo toan gia đình, tận tình với cấp dưới: “Anh Mười dặn dò bếp ‘nấu cho khách hay nhân viên cũng phải đặt cái tâm vào món ăn’, vậy là ổng xông xáo nấu từng món cho nhân viên, tui thương ổng cũng vì những điều nhỏ xinh ấy”.

Nhã Phương khoe chồng lăn xả vào bếp phục vụ nhân viên – Ảnh: FB

Theo chia sẻ của người đẹp “Tuổi thanh xuân”, nam danh hài khi làm bất cứ việc gì cũng đặt lợi ích của người khác lên trên hết, dù là việc nhỏ hay lớn đều được anh trân trọng như nhau. Đây cũng là lý do khiến nữ diễn viên yêu và quyết định dành cả cuộc đời cho ông xã.

Nhan sắc xinh đẹp của bà xã Trường Giang - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi Trường Giang. Bên cạnh đó, nhan sắc của bà mẹ một con cũng khiến nhiều người phải trầm trồ: “Lần đầu mới thấy cảnh ông chủ vào bếp để phục vụ nhân viên”, “Hình như chị Phương càng ngày càng đẹp”, “Em rất thích mẫu đàn ông như anh Trường Giang. Chị thật may mắn khi gặp được người đàn ông như vậy”, “Người nổi tiếng mà thân thiện, hòa đồng thì ai mà chẳng mến”…

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