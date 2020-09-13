Hội ‘ông bố bỉm sữa’ Tiến Đạt và Hoàng Bách hội ngộ nhưng dân tình chỉ mải ngắm 2 nhóc tỳ cực đáng yêu

Khoảnh khắc 2 ông bố bỉm sữa Tiến Đạt và Hoàng Bách tay bồng tay bế con trai tụ họp cùng nhau khiến khán giả vô cùng thích thú.

Sau khi kết hôn với Thuỵ Vy, rapper Tiến Đạt dần lui về hậu trường để cùng bà xã chăm sóc con trai nhỏ. Từ một rapper chất chơi và lạnh lùng, Tiến Đạt bỗng hóa ông bố bỉm sữa cực “nghiện” con.

Gia đình hạnh phúc của Tiến Đạt - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ Hoàng Bách bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp cùng rapper Tiến Đạt kèm dòng trạng thái hài hước: “Offline câu lạc bộ dân chơi bỉm sữa”.

Hình ảnh mới nhất của hai nhóc tỳ nhà Tiến Đạt và Hoàng Bách - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, Hoàng Bách và Tiến Đạt đều bế trên tay con trai cưng. Hai ông bố vô cùng hào hứng, cười tươi hết cỡ nhưng 2 quý tử mới thực sự chiếm trọn spotlight.

Bé Finn nhà Tiến Đạt được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ, gây chú ý nhất là đôi mắt to tròn. Cậu bé được ông bố rapper cho diện trang phục chỉn chu chẳng khác gì soái ca. Trong khi đó, cậu út Hippo nhà Hoàng Bách lại khiến người hâm mộ thích thú bởi vẻ ngoài bụ bẫm, biểu cảm cực đáng yêu.

Khoảnh khắc hiếm hoi này của hội ông bố bỉm sữa và 2 nhóc tỳ khiến nhiều người tan chảy vì quá dễ thương.

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại vô số bình luận khen ngợi Finn và Hippo: “Trời ơi, cưng hết phần thiên hạ”, “Offline cuối tuần nhộn nhịp quá, chúc 2 cậu cưng ăn mau chóng lớn và ngày càng đẹp trai”, “Ai cũng cute hết vậy ta ơi, club này toàn trai đẹp thế nhở”, “Nhìn 2 cái má của 2 ông nhỏ muốn cắn 1 miếng ghê luôn, cưng xỉu”…

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