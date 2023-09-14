Chuyện gì đây: Nghệ sĩ Cát Phượng bực tức than trời, tuyên bố sẵn sàng kiện ra tòa?

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự bức xúc, đồng cảm với tình huống mà nghệ sĩ Cát Phượng gặp phải.

Sau cuộc tình dài hơi và kết thúc trong tiếc nuối với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng được nhận xét lột xác trẻ trung và rạng rỡ hơn. Nữ danh hài dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân. Trên trang cá nhân, Cát Phượng thường xuyên khoe ảnh với thần sắc rạng rỡ. Bạn gái cũ Kiều Minh Tuấn chọn cách trang điểm trẻ trung, tóc suôn thẳng, khoe vai trần đầy gợi cảm dù đã bước sang tuổi 52. Sau cuộc tình dài hơi và kết thúc trong tiếc nuối với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng được nhận xét lột xác trẻ trung và rạng rỡ hơn Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Cát Phượng bất ngờ đăng đàn bày tỏ bức xúc khi hình ảnh của cô liên tục bị cắt ghép, mạo danh để quảng cáo mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng. Trước sự việc này, nữ nghệ sĩ viết trên trang cá nhân: "U là trời… Mời cả nhà xem hết clip này. Vô tình lướt TikTok Cát thấy. Tức hộc máu là có thiệt! Thưa toàn xã hội! Cát khẳng định: Sản phẩm này Cát chưa sử dụng bao giờ và càng không có nhận quảng cáo cho sản phẩm này.

Nỡ lòng nào cắt ghép thành một clip như đúng rồi vậy? Cái khúc mà Cát thoa kem lên da mặt của Cát là Cát thoa kem chống nắng. trời ơi là trời… Ai cắt ghép? Làm clip kiểu này trên hình ảnh của tôi đúng là quá đáng quá. Tự tiện lấy hình ảnh của Tôi để quảng cáo sản phẩm của các bạn kiểu này là tôi kiện nhé! Mọi người chia sẻ dùm Cát để nhiều người biết với ạ".

Nghệ sĩ Cát Phượng bất ngờ đăng đàn bày tỏ bức xúc khi hình ảnh của cô liên tục bị cắt ghép, mạo danh để quảng cáo mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng Chính vì hình định cố tình cắt ghép làm ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của mình khiến cô không khỏi bực tức, tuyên bố sẵn sàng khởi kiện về việc này. Bên dưới bài viết, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự bức xúc, đồng cảm với tình huống mà nghệ sĩ Cát Phượng gặp phải. Đông đảo người thân, bạn bè cũng để lại bình luận động viên, mong Cát Phượng làm rõ mọi chuyện để tránh phiền phức sau này.

Đông đảo người thân, bạn bè cũng để lại bình luận động viên, mong Cát Phượng làm rõ mọi chuyện để tránh phiền phức sau này Vừa qua, nữ diễn viên gây chú ý khi xác nhận đã có bạn trai mới gần một năm qua. Theo như tiết lộ, nữ diễn viên cho biết bạn trai cô không làm việc trong làng giải trí nên từ chối tiết lộ danh tính. Người yêu cô vốn là fan hâm mộ của sô suốt 16 năm qua khi thường âm thầm dõi theo sự nghiệp, cuộc sống của diễn viên. Vừa qua, nữ diễn viên gây chú ý khi xác nhận đã có bạn trai mới gần một năm qua. Theo như tiết lộ, nữ diễn viên cho biết bạn trai cô không làm việc trong làng giải trí nên từ chối tiết lộ danh tính Được biết, bạn trai Cát Phượng hiện sinh sống tại nước ngoài, cả hai đang yêu xa. Có sự cách biệt lớn về mặt địa lý song tình cảm của cặp đôi vẫn luôn không thay đổi, thậm chí nữ diễn viên còn tiết lộ bản thân thích yêu xa. Được biết, bạn trai Cát Phượng hiện sinh sống tại nước ngoài, cả hai đang yêu xa Cát Phượng nói rằng con trai cô ủng hộ quyết định của mẹ. Bạn trai của nữ diễn viên cũng thường xuyên hỏi thăm nhóc tỳ về vấn đề học tập, sức khỏe, chính bé Bôm cũng cảm nhận được điều đó.

Cát Phượng tung trọn bộ ảnh hóa cô dâu ở tuổi 53, tay đeo nhẫn sáng choang gây chú ý! Mới đây, trên trang cá nhân, Cát Phượng bất ngờ chia sẻ hình ảnh rạng rỡ trong chiếc váy cưới khiến người hâm mộ một phen bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-gi-ay-nghe-si-cat-phuong-buc-tuc-than-troi-tuyen-bo-san-sang-kien-ra-toa-616530.html