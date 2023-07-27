Cát Phượng tung trọn bộ ảnh hóa cô dâu ở tuổi 53, tay đeo nhẫn sáng choang gây chú ý!

Hậu trường 27/07/2023 15:40

Mới đây, trên trang cá nhân, Cát Phượng bất ngờ chia sẻ hình ảnh rạng rỡ trong chiếc váy cưới khiến người hâm mộ một phen bất ngờ.

Sau khi kết thúc chuyện tình chục năm với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng hé lộ chuyện bản thân đã có bạn trai mới. Theo tiết lộ của nữ diễn viên, bạn trai không hoạt động trong làng giải trí và hiện đang sống ở Mỹ. Nhiều người hâm mộ cũng chia sẻ niềm vui với "Cô Cát" và mong cô có thể tìm được bến bờ hạnh phúc ở tuổi xế chiều.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cát Phượng bất ngờ chia sẻ hình ảnh rạng rỡ trong chiếc váy cưới. Cô cho biết đã thực hiện trong một lần ngẫu hứng đến studio của một người em thân thiết. Ở tuổi U60, Cát Phương vẫn được ngợi khen nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp trong những mẫu váy trễ vai hay cúp ngực.

Cát Phượng tung trọn bộ ảnh hóa cô dâu ở tuổi 53, tay đeo nhẫn sáng choang gây chú ý! - Ảnh 1
Sau khi kết thúc chuyện tình chục năm với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng hé lộ chuyện bản thân đã có bạn trai mới
Cát Phượng tung trọn bộ ảnh hóa cô dâu ở tuổi 53, tay đeo nhẫn sáng choang gây chú ý! - Ảnh 2
Theo tiết lộ của nữ diễn viên, bạn trai không hoạt động trong làng giải trí và hiện đang sống ở Mỹ
Cát Phượng tung trọn bộ ảnh hóa cô dâu ở tuổi 53, tay đeo nhẫn sáng choang gây chú ý! - Ảnh 3
 Chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út của nữ diễn viên cũng nhanh chóng gây được sự chú ý

Không chỉ thế, nữ nghệ sĩ còn tiết lộ, khi chụp hình cô rất ít cười nhưng không hiểu lí do gì, khi khoác lên người những chiếc đầm cưới, cô lại cười nhiều và rạng rỡ đến thế. Cô tâm sự: "Một buổi sáng 27/07/2027 - ý lộn, năm 2023. Kkkkkkkk. Một buổi sáng không biết nên vui hay nên buồn? Trời âm u, gió ù ù lạnh ngắt. Cười xíu thôi, nghĩ đến công việc thấy hơi chạnh cái lòng. Lại một mình tiếp tục nỗ lực trong công việc. Cứ luôn cười nghen bà Cát, không có gì làm khó được bà nghen bà Cát. Cát chụp hình rất ít cười. Riêng những tấm ảnh này không hiểu sao tấm nào Cát cũng cười và cười rất tươi nha cả nhà".

Cát Phượng tung trọn bộ ảnh hóa cô dâu ở tuổi 53, tay đeo nhẫn sáng choang gây chú ý! - Ảnh 4
Nữ nghệ sĩ còn tiết lộ, khi chụp hình cô rất ít cười nhưng không hiểu lí do gì, khi khoác lên người những chiếc đầm cưới, cô lại cười nhiều và rạng rỡ đến thế
Cát Phượng tung trọn bộ ảnh hóa cô dâu ở tuổi 53, tay đeo nhẫn sáng choang gây chú ý! - Ảnh 5
Với tone trang điểm nhẹ nhàng, Cát Phượng được khen ngày càng trẻ đẹp hơn
Cát Phượng tung trọn bộ ảnh hóa cô dâu ở tuổi 53, tay đeo nhẫn sáng choang gây chú ý! - Ảnh 6
Ở tuổi U60, Cát Phương vẫn được ngợi khen nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp trong những mẫu váy trễ vai hay cúp ngực

Với tone trang điểm nhẹ nhàng, Cát Phượng được khen ngày càng trẻ đẹp hơn. Đặc biệt, với bức ảnh cận, chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út của nữ diễn viên cũng nhanh chóng gây được sự chú ý. Trước đó, Cát Phượng cũng từng tung ra một bức ảnh mặc váy trắng với thiết kế lộng lẫy, cầu kỳ khiến nhiều người đồn đoán về việc đám cưới. Tuy nhiên, đây chỉ là bộ ảnh nữ diễn viên muốn chụp kỉ niệm cùng con trai.

Cát Phượng tung trọn bộ ảnh hóa cô dâu ở tuổi 53, tay đeo nhẫn sáng choang gây chú ý! - Ảnh 7
 Trước đó, Cát Phượng cũng từng tung ra một bức ảnh mặc váy trắng với thiết kế lộng lẫy, cầu kỳ khiến nhiều người đồn đoán về việc đám cưới

Cô bày tỏ quan điểm: "Nhiều chị em phụ nữ thường chỉ có 1 bộ ảnh cưới trong đời với chồng. Nhưng nếu không có chồng, họ không dám chụp ảnh cưới một mình.Tôi chụp bộ ảnh này nhằm lan tỏa thông điệp: một mình không có nghĩa là cô độc. Bạn có thể tỏa sáng trong chiếc váy cưới một mình hoặc bên cạnh con trai thay vì cần một chú rể ở bên".

Cát Phượng tung trọn bộ ảnh hóa cô dâu ở tuổi 53, tay đeo nhẫn sáng choang gây chú ý! - Ảnh 8
 Tuy nhiên, đây chỉ là bộ ảnh nữ diễn viên muốn chụp kỉ niệm cùng con trai

Có thể thấy, niềm hạnh phúc hiện tại của nữ diễn viên chính là cậu quý tử. Dù chuyện tình cảm có ra sao, nữ diễn viên vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời. Có lẽ vì thế mà nhan sắc và cách ăn mặc của cô được nhận xét cũng ngày càng trẻ trung hơn. 

Vừa công khai tình mới, Cát Phượng lộ khoảnh khắc lựa váy cưới: Ngày lên xe hoa không còn xa?

Vừa công khai tình mới, Cát Phượng lộ khoảnh khắc lựa váy cưới: Ngày lên xe hoa không còn xa?

Sau câu chuyện tình 12 năm dài đằng đẵng nhưng không trọn vẹn với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng gây bất ngờ khi xác nhận có tình mới vào hồi tháng 6 vừa qua.

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