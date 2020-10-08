Chồng cũ lộ ảnh thân thiết bên gái lạ, Bảo Ngọc liền có động thái bất ngờ

Giữa lúc chồng cũ Hoài Lâm vướng tin đồn có người mới hậu ly hôn, Bảo Ngọc có hành động khiến dân mạng chú ý.

Vừa qua, thông tin nam ca sĩ Hoài Lâm có bạn gái mới sau 3 tháng ly hôn khiến dân tình không khỏi xôn xao. Cụ thể, giọng ca “Hoa nở không màu” lộ ảnh diện đồ đôi với một cô gái lạ mặt trong chuyến du lịch Đà Lạt. Thậm chí trên sóng livestream, anh chàng còn giới thiệu bạn gái mới với mẹ ruột.

Giữa lúc chồng cũ vướng tin đồn tình ái, Bảo Ngọc đã có động thái mới trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, cô nàng vừa đăng tải loạt khoảnh khắc đưa 2 con đi chơi đầy vui vẻ. Ngoài ra, vợ cũ Hoài Lâm còn thoải mái đăng hình tập gym để giữ gìn vóc dáng cùng dòng chia sẻ: “Đi đốt tiêu cực”.

Cô tỏ ra lạc quan, vui vẻ và không hề bi lụy – Ảnh: FB

Bảo Ngọc luyện tập chăm chỉ để giữ gìn vóc dáng - Ảnh: FB

Có thể thấy, Bảo Ngọc không hề bận tâm đến những thông tin liên quan đến chồng cũ. Thay vào đó, cô nàng vẫn cập nhật cuộc sống bình thường cùng các con trên mạng xã hội. Cuộc sống của Bảo Ngọc hiện tại chỉ xoay quanh công việc kinh doanh và chăm sóc 2 con gái.

Hiện tại, phía đại diện của Hoài Lâm khẳng định cô gái xuất hiện trong đoạn livestream không phải là người yêu mới của nam ca sĩ. Tuy nhiên, Hoài Lâm từ chối chia sẻ cụ thể về mối quan hệ giữa hai người.

Bên cạnh đó, cô gái trong tin đồn cũng phủ nhận là bạn gái mới của Hoài Lâm. Chia sẻ về việc được Hoài Lâm giới thiệu là người yêu, cô cho biết: “Việc đó là chuyện riêng của gia đình Lâm. Lâm nói vậy là có lý do riêng”.

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