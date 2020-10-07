Sau 3 tháng ly hôn, Hoài Lâm vô tư diện đồ đôi với gái lạ, còn khoe 'người yêu' mới với mẹ trên sóng livestream

Hậu đường ai nấy đi với Bảo Ngọc, nam ca sĩ Hoài Lâm gây xôn xao dư luận khi công khai việc có người mới ngay trên sóng livestream.

Cuối tháng 6/2020, Bảo Ngọc và Hoài Lâm tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Sau khi đường ai nấy đi, Bảo Ngọc tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc 2 con nhỏ. Trong khi đó, giọng ca “Hoa nở không màu” chọn cách về quê ở ẩn và có cuộc sống khá kín tiếng.

Nhiều khán giả tiếc nuối khi Hoài Lâm và Bảo Ngọc tan vỡ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, Hoài Lâm liên tục gây bão mạng xã hội khi thường xuyên livestream trên mạng xã hội.

Mới đây nhất, Hoài Lâm bất ngờ lộ ảnh diện áo đôi cùng một cô gái lạ mặt trong chuyến du lịch Đà Lạt cùng hội bạn. Thậm chí, cả hai còn khoác vai nhau đầy tình tứ. Bên cạnh đó, Hoài Lâm còn xuất hiện trên livestream của bạn gái tin đồn. Trên sóng livestream, cư dân mạng còn bắt được khoảnh khắc mẹ nam ca sĩ gọi đến, anh chàng liền quay camera sang cô gái ngồi cạnh và giới thiệu đây là bạn gái.

Hoài Lâm diện đồ đôi cùng một cô gái lạ mặt - Ảnh: Internet

Động thái mới này của Hoài Lâm khiến nhiều người ngỡ ngàng – Ảnh: Internet

Trước đó, trên trang Instagram cá nhân, bạn gái tin đồn của chồng cũ Bảo Ngọc còn đăng dòng trạng thái đính kèm bài hát “Rất buồn” do Hoài Lâm trình bày.

Ngay lập tức, nhiều khán giả cho rằng Hoài Lâm đã tìm được tình mới hậu đổ vỡ hôn nhân.

Trước những ồn ào này, cô gái xuất hiện cạnh Hoài Lâm lên tiếng khẳng định cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè, không phải người yêu. Hiện tại, cô đã khóa trang Facebook cá nhân. Riêng Hoài Lâm vẫn chưa lên tiếng về thông tin hẹn hò này.

Hiếm hoi lộ diện, Hoài Lâm gây tranh cãi khi phì phèo thuốc lá, nhả khói phản cảm trên sóng livestream Hình ảnh mới nhất của nam ca sĩ Hoài Lâm sau thời gian ở ẩn đang gây xôn xao mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-3-thang-ly-hon-hoai-lam-vo-tu-dien-do-doi-voi-gai-la-con-khoe-nguoi-yeu-moi-voi-me-tren-song-livestream-382454.html