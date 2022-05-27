Choáng ngợp trước dinh thự mới xây của đại gia Minh Nhựa: Nguy nga - tráng lệ như cung điện, tham vọng dựng nên một biệt phủ riêng để chứa siêu xe

Hậu trường 27/05/2022 08:21

Biệt thự được xây dựng theo phong cách Indochine - pha trộn giữa cổ điển và hiện đại với bề ngang 11m và sâu 18m. 

Trên trang cá nhân mới đây, Minh Nhựa hào hứng chia sẻ loạt ảnh hé lộ về căn biệt thự mới xây dựng xong. "Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng ấm áp", vị đại gia đính kèm.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, Minh Nhựa đã khiến mọi người choáng ngợp trước căn nhà bề thế, nhìn đã thấy tỏa ra toàn mùi tiền.

Choáng ngợp trước dinh thự mới xây của đại gia Minh Nhựa: Nguy nga - tráng lệ như cung điện, tham vọng dựng nên một biệt phủ riêng để chứa siêu xe - Ảnh 1
Biệt phủ nguy nga, hoành tráng mới xây dựng xong của Minh Nhựa. Ảnh: FBNV

 

Theo chia sẻ của đại gia 39 tuổi, bất động sản nằm trên tọa lạc tại khu đô thị có tiếng, thuộc địa bàn quận 7, TP.HCM. Biệt thự được xây dựng theo phong cách Indochine - pha trộn giữa cổ điển và hiện đại với bề ngang 11m và sâu 18m. Tham vọng của Minh Nhựa chính là "mua đứt" các khu đất xung quanh để xây nên một biệt phủ nguy nga, hoành tráng trong vòng 3 năm tới mới để đủ sức chứa cả bộ sưu tập siêu xe.

Choáng ngợp trước dinh thự mới xây của đại gia Minh Nhựa: Nguy nga - tráng lệ như cung điện, tham vọng dựng nên một biệt phủ riêng để chứa siêu xe - Ảnh 2
Choáng ngợp trước dinh thự mới xây của đại gia Minh Nhựa: Nguy nga - tráng lệ như cung điện, tham vọng dựng nên một biệt phủ riêng để chứa siêu xe - Ảnh 3
Choáng ngợp trước dinh thự mới xây của đại gia Minh Nhựa: Nguy nga - tráng lệ như cung điện, tham vọng dựng nên một biệt phủ riêng để chứa siêu xe - Ảnh 4
Choáng ngợp trước dinh thự mới xây của đại gia Minh Nhựa: Nguy nga - tráng lệ như cung điện, tham vọng dựng nên một biệt phủ riêng để chứa siêu xe - Ảnh 5
Vợ chồng Minh Nhựa bên trong căn biệt thự mới hoàn thành. Ảnh: FBNV

 

Theo Minh Nhựa cho biết trước đó, kết cấu căn nhà sẽ bao gồm tầng hầm với phòng chiếu phim, phòng gym cho vợ 2 Mina Phạm, bếp ăn và chỗ để xe, còn bên trên sẽ đủ chỗ dành cho phòng ăn, phòng ngủ master và phòng làm việc. Tương tự như biệt thự 3 tầng ở quận 6, nhà mới này cũng nói không với phòng khách vì trên thực tế, Minh Nhựa hiếm khi dẫn bạn về nhà, nếu có cũng vào luôn sofa trong phòng ngủ.

Cũng theo vị đại gia ngành nhựa, nguyên nhân anh "nhắm" trúng miếng đất này là vì "ưng" một cái cây thần tài núi. Minh Nhựa thẳng thắn chia sẻ: "Theo yếu tố phong thủy, khi phía trước ngôi nhà có sự trống trải thì tất cả những tài lộc nó sẽ đổ vô nhà mình".

Trước đó, tổ ấm của gia đình Minh Nhựa là căn biệt thự ở Quận 6, TPHCM. Cơ ngơi của vị đại gia này gồm có 3 tầng, được thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng, đẳng cấp với tông màu trắng chủ đạo. Từ bên ngoài, căn biệt thự đã gây ấn tượng với chiếc cổng sắt vững chãi, nhiều chi tiết được chạm trổ, mạ vàng tinh xảo. Ngoài ra, chủ nhân của căn biệt thự cũng chú trọng đến việc thiết kế nhiều không gian mở để gần gũi với thiên nhiên hơn.

Choáng ngợp trước dinh thự mới xây của đại gia Minh Nhựa: Nguy nga - tráng lệ như cung điện, tham vọng dựng nên một biệt phủ riêng để chứa siêu xe - Ảnh 6
Căn biệt thự tại Quận 6 (TPHCM) cũng bề thế không kém. Ảnh: Internet

 

Dinh thự cũ cũng không phải dạng vừa, tuy nhiên Minh Nhựa không ít lần than thở nhà cũ quá nhỏ, không có chỗ để những chiếc siêu xe. Vậy nên, anh quyết định xây dựng nơi ở mới rộng hơn để có chỗ chứa siêu xe.

Choáng ngợp trước dinh thự mới xây của đại gia Minh Nhựa: Nguy nga - tráng lệ như cung điện, tham vọng dựng nên một biệt phủ riêng để chứa siêu xe - Ảnh 7
Đại gia 39 tuổi sở hữu nhiều siêu xe triệu đô. Ảnh: FBNV

 

Minh Nhựa hay Phạm Trần Nhật Minh là Phó Tổng giám đốc của Công ty Nhựa Long Thành. Được biết đến là 1 doanh nhân thành đạt, Minh Nhựa cũng có tiếng là tay chơi siêu xe "sành sỏi" bậc nhất Sài thành. 

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