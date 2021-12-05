Chị ruột tố Thuỳ Tiên mua giải, Đặng Thu Thảo bất ngờ 'ngồi không cũng dính đạn', phải lập tức làm điều này?

Hoa hậu Đặng Thu Thảo bị cư dân mạng "tổng tấn công" sau bài đăng của chị ruột.
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Tối 4/12, các fan sắc đẹp của Việt Nam vỡ oà khi Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn, trước đó, Đặng Thuỳ Trang - chị gái ruột của Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã có bài đăng tố Thuỳ Tiên mua giải.
Cụ thể, trên trang cá nhân, Đặng Thuỳ Trang thẳng thừng tố người đẹp Thuỳ Tiên: "Một vòng luẩn quẩn mua giải. Cứ mua trước rồi tính được giật sau. Tôi nói mua rồi nên tôi không có gì là ngạc nhiên cả". Bài đăng ngay sau khi đăng tải đã khiến người hâm mộ vô cùng bức xúc và phẫn nộ.
Dưới phần bình luận bài viết, nhiều khán giả cho rằng Thuỳ Tiên đã cố gắng và nỗ lực hết mình bằng chính thực lực của mình để đạt được ngôi vị cao trong cuộc thi này chứ không vì một lý do nào khác. Chính vì vậy, Hoa hậu Đặng Thu Thảo là người "ngồi không cũng dính đạn" bởi phát ngôn gây sốc của chị ruột.
Hiện tại, Đặng Thu Thảo đã phải bật chức năng giới hạn những người có thể bình luận. Đồng thời, trên trang cá nhân, nàng hoa hậu Đại Dương còn đăng tải bài viết gửi lời chúc mừng tới Thuỳ Tiên.