Chị ruột tố Thuỳ Tiên mua giải, Đặng Thu Thảo bất ngờ 'ngồi không cũng dính đạn', phải lập tức làm điều này?

Tối 4/12, các fan sắc đẹp của Việt Nam vỡ oà khi Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn, trước đó, Đặng Thuỳ Trang - chị gái ruột của Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã có bài đăng tố Thuỳ Tiên mua giải.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Đặng Thuỳ Trang thẳng thừng tố người đẹp Thuỳ Tiên: "Một vòng luẩn quẩn mua giải. Cứ mua trước rồi tính được giật sau. Tôi nói mua rồi nên tôi không có gì là ngạc nhiên cả". Bài đăng ngay sau khi đăng tải đã khiến người hâm mộ vô cùng bức xúc và phẫn nộ.