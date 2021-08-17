"Chị ong vàng" trong Mười vạn câu hỏi vì sao - Thúy Quỳnh đã chia sẻ hình ảnh một đoạn chat với người đàn ông lạ mặt. Trong đó, cô nàng bị một người đàn ông lạ gạ bán ảnh khỏa thân với giá 800 triệu.

Thúy Quỳnh sinh năm 1997, được biết đến là một trong những nữ MC VTV gắn liền với tuổi thơ của nhiều người qua hình tượng "chị Ong Vàng". Nhờ ngoại hình nổi bật, cách dẫn chuyện duyên dáng, người đẹp Hà Thành đã thu hút rất nhiều fan hâm mộ.

Nữ MC thành công với vai trò 'Chị Ong Vàng' - Ảnh: Internet

Mới đây, cô nàng bất ngờ đăng tải hình ảnh đoạn chat với một người đàn ông lạ khiến dân tình bàng hoàng. Cụ thể, trong đoạn tin nhắn, người ông này ra giá 800 triệu đồng để được tận mắt nhìn thấy những hình ảnh khỏa thân của Thúy Quỳnh. Tài khoản này yêu cầu cô nàng trao đổi ảnh nude bằng hình thức video để trò chuyện, sau khi nhận được tiền rồi mới tiến hành trao đổi. Thậm chí người này còn khẳng định sẽ chuyển nhiều hơn nếu cô nàng đồng ý.

Đoạn tin nhắn Thúy Quỳnh đăng tải - Ảnh chụp màn hình

Trước những lời gạ gẫm khiếm nhã của người đàn ông lạ mặt, Thúy Quỳnh từ chối thẳng thắn. Người đẹp sinh năm 1997 cho biết bản thân không có nhu cầu kiếm tiền kiểu này. Cô nàng còn trả lời lại rất nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng thâm thúy: "Nếu anh có nhiều tiền và nhiều thời gian, hãy làm những việc ý nghĩa như chung tay chống dịch cùng cả nước, cứu giúp đồng bào ta".

Nữ MC 'cân' mọi phong cách thời trang - Ảnh: Internet

Cách xử lý đầy tinh tế của "chị ong vàng" Thúy Quỳnh đã nhận được không ít tràng vỗ tay thán phục từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã không ngần ngại để lại lời khen cho nữ MC vì cách ứng xử thông minh, không những thế còn có suy nghĩ tích cực đến tình hình dịch bệnh.

Con gái Phương Thanh hồ hởi vác 20kg gạo, bà ngoại 84 tuổi cũng tít mắt khệ nệ bưng quà từ thiện giúp người dân vùng dịch Trong thời gian dịch bệnh, Phương Thanh khiến nhiều người khâm phục và khen ngợi không ngớt bởi những hành động thiết thực giúp đỡ người dân vùng dịch. Mới đây, hình ảnh con gái và mẹ ruột của nữ ca sĩ hăng hái bưng bê đồ từ thiện cũng nhận về nhiều phản hồi tích cực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-ong-vang-bi-dai-gia-du-ban-anh-khoa-than-gia-cuc-khung-man-doi-dap-khien-cu-dan-mang-vo-tay-khong-ngot-418564.html