Con gái Phương Thanh hồ hởi vác 20kg gạo, bà ngoại 84 tuổi cũng tít mắt khệ nệ bưng quà từ thiện giúp người dân vùng dịch

Trong thời gian dịch bệnh, Phương Thanh khiến nhiều người khâm phục và khen ngợi không ngớt bởi những hành động thiết thực giúp đỡ người dân vùng dịch. Mới đây, hình ảnh con gái và mẹ ruột của nữ ca sĩ hăng hái bưng bê đồ từ thiện cũng nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Phương Thanh được biết đến là giọng ca nội lực và luôn cháy hết mình trên sân khấu. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ luôn đem đến cho người đối diện cảm giác thân thuộc, gần gũi và không hề mang dáng dấp ủa một ngôi sao nổi tiếng. Không chỉ hăng hái hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ còn khiến nhiều người hâm mộ ấm lòng khi luôn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Trong mùa dịch, "cô Chanh" đã đi khắp mọi ngõ ngách Sài Gòn để hỗ trợ và giúp đỡ bà con vùng phong tỏa. Những hình ảnh nữ ca sĩ xắn tay áo ném từng hạng nặng trịch qua rào chắn giúp người dân bên trong khu phong tỏa nhận về nhiều sự khen ngợi và tán dương của CĐM

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng hạnh phúc và xúc động chia sẻ hình ảnh con gái và mẹ ruột giúp đỡ mang từng bao gạo, thùng đồ cứu trợ ra xe ô tô. Bài đăng của Phương Thanh - Ảnh chụp màn hình Phương Thanh viết: "Cục vàng của em nè. Nay cho vác gạo lun rồi, có 20 kg thôi. Vác lần đầu nên té, 1 lúc sau là vác khí thế luôn ạ. Bà ngoại 84 tuổi cũng đòi ôm 1 bịch 10 kg. Cứ vui vì cả nhà cùng công việc là làm được hết, lao động cho khỏe mạnh. Nhà của bà ngoại nhỏ xíu à, giờ như cái kho luôn".

Qua nhưng bức hình mà Phương Thanh chia sẻ, nhiều người không khỏi xúc động khi thấy con gái của cô còn té ngã khi giúp mẹ bưng gạo. Tuy nhiên, cô bé đã nhanh chống tập làm quen và hồ hởi hỗ trợ mẹ hết mình. Không những thế, mẹ của nữ ca sĩ đã lớn tuổi, song vẫn phụ một tay giúp con gái và nhóm từ thiện. Mỗi lần bưng 10kg gạo, mặc dù mang khẩu trang kín mặt, nhưng nhiều người vẫn nhận ra niềm vui và sự rạng rỡ của bà thông qua đối mắt cười tít. Con gái cô Chanh ngã chúi nhưng vẫn hồ hởi chạy đi chạy lại bưng bê - Ảnh: FBNV Bà ngoại đã 84 tuổi vẫn hăng hái giúp nhóm từ thiện - Ảnh: FBNV Những hình ảnh mà giọng ca sinh năm 1973 chia sẻ đã nhận được vô số lời khen từ CĐM. Ai nấy cũng đều khâm phục trước tấm lòng của gia đình nữ ca sĩ. Bình luận cả cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình Trong đợt dịch lần này, bên cạnh việc tình nguyện giúp đỡ tại các khu cách ly, Phương Thanh còn liên tục đứng ra kêu gọi sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Những phần quà như gạo, rau củ, sữa... được cô tận tay vận chuyển và trao đến người dân vùng phong tỏa, các y bác sĩ tuyến đầu phòng dịch. Những hành động ấm áp của Phương Thanh nhận được sự ủng hộ và tấm tắc khen ngợi từ dư luận.

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