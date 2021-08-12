Giữa bão tình ái chấn động, Jack lộ clip văng tục cực gắt, ăn nhậu như 'dân chơi' còn rủ bạn bè đi làm chuyện 'nhạy cảm', thực hư ra sao?

Nhiều ngày nay, netizen Việt đang bàng hoàng với scandal tình ái chấn động của Jack. Ồn ào chưa nguôi thì nhiều cư dân mạng lại đào được clip nam ca sĩ văng tục và ăn nhậu rất gắt, thậm chí còn rủ bạn bè đi làm chuyện 'nhạy cảm'.

Những ngày gần đây, showbiz Việt liên tục dậy sóng bởi dcandal chấn động của Jack. Nam ca sĩ bị réo tên vào lùm xùm bắt cá nhiều tay, có con với nữ chính MV Sóng Gió. Mới đây, anh chàng cũng đã chính thức lên tiếng xác nhận việc có con với Thiên An, song những cáo buộc khác, anh không đả động đến.

Khi dư luận còn đang hết lời bàn tán thì một đoạn clip ghi cảnh anh chàng văng tục và ăn nhậu như dân chơi được cư dân mạng "đào được" và lan truyền rộng rãi trên MXH.

Trong clip, anh chàng có nhiều phát ngôn bị nhận xét là thiếu chuẩn mực - Ảnh cắt từ clip

Trong clip hơn một phút, Jack xuất hiện với hình ảnh mặc quần đùi, áo thun và đi dép xỏ ngón. Nam ca sĩ tụ tập nhóm bạn tầm 5-7 người ở quê để vui chơi và ăn nhậu. Vừa đến điểm hẹn bằng xe máy, anh chàng đã buông ra lời lẽ thô tục. Chưa dừng lại ở đó, khi 1 người bạn hỏi: "Ở đây có gì vui không?", Jack liền nói: "Về đây, tao dẫn đi chơi **".

Xem đoạn clip, nhiều người không khỏi tá hỏa khi Jack khác xa với hình ảnh hiền lành, thân thiện và ngoan ở hiện tại. Nhiều người đã vô cùng sốc khi thấy nam ca sĩ ăn nói không chín chắn, đứng đắn.

Jack nhậu cùng bạn bè - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, trên thực tế, đoạn clip này được quay trước khi Jack trở thành ca sĩ và phủ sóng showbiz Việt như hiện tại. Chính vì vậy không ít người đã bênh vực anh chàng vì cho rằng đây là chuyện của quá khứ và không nên lợi dụng scandal để lôi ra chỉ trích thêm.

Bên cạnh đó, nhiều người lại có ý kiến trái chiều cho rằng dù nổi tiếng hay chưa thì những lời lẽ của Jack không phù hợp. Ngoài ra, trong thời điểm ồn ào hiện tại, đoạn clip như càng "đổ thêm dầu vào lửa" khiến hình ảnh của Jack bị ảnh hưởng rất lớn.

Scandal tình ái và những lùm xùm đời tư của giọng ca Sóng Gió vẫn đang nhận được vô số sự quan tâm, theo dõi của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-bao-tinh-ai-chan-dong-jack-lo-clip-vang-tuc-cuc-gat-an-nhau-nhu-dan-choi-con-ru-ban-be-di-lam-chuyen-nhay-cam-thuc-hu-ra-sao-417631.html