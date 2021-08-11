Jack vướng 'kiếp nạn' tình ái chấn động, hot TikToker Trương Quốc Anh vội 'hiến kế' vẹn cả 'trăm' đường

Hậu trường 11/08/2021 19:44

Giữa lúc Jack đang lao đao vì ồn ào tình ái chấn động, hot TikToker Trương Quốc Anh đã có động thái 'bày mưu' cho anh chàng thoát khỏi 'tai họa'.

Tối qua, Jack gây bão CĐM khi bất ngờ lên tiếng thừa nhận có con với Thiên An và tuyên bố muốn được hoàn thành nghãi vụ của một người cha.

Ngay lập tức thông tin này đã khiến dư luận đặc biệt là fan hâm mộ của anh chàng xôn xao không ngừng và liên tục bàn tán về những người trong cuộc. Mặc dù ở cuối bài đăng, nam ca sĩ khẳng định vẫn sẽ cống hiến, vẫn cầm mic cho dù dưới khán đài chỉ còn lại 1 khán giả, song nhiều người khẳng định scandal này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh chàng. Đặc biệt đây là thời điểm giọng ca Đom Đóm đang ở vào thời đỉnh cao sự nghiệp với hàng loạt những bản hit đình đám. 

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Jack thừa nhận có con với Thiên An - Ảnh chụp màn hình

Khi bài đăng xin lỗi của Jack đang xôn xao, hot TikToker Trương Quốc Anh cũng gây chú ý không kém khi livestream ''mách nước" nam ca sĩ để vượt qua "kiếp nạn ái tình".

Anh chàng TikToker này cho rằng giải pháp tốt nhất cho Jack lúc này là tổ chức đám cưới với Thiên An. Trương Quốc Anh nói: "Đám cưới này sẽ là với người đẻ con ra cho Jack, thế là đẹp cả đôi bên đúng không? Hình ảnh của Jack vẫn đẹp, thể hiện là một người đàn ông bản lĩnh, dám làm dám chịu và cũng xoa dịu được công chúng"

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 Hot TikToker bày tỏ quan điểm về ồn ào của Jack - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, nhận thấy sự việc phức tạp và ồn ào nên Tiktoker này cũng cho biết thêm rất khó để hai bên đi đến quyết định hôn nhân vì Jack và Thiên An còn quá trẻ và suy nghĩ uy nhiên, anh cũng bày tỏ quan ngại bởi mọi chuyện xảy ra những ngày qua khiến cả 2 bên khó có thể ngồi lại để thống nhất. Ngoài ra, Trương Quốc Anh cho rằng trong chuyện này Jack đã sai về góc độ đạo đức khi yêu nhiều người cùng lúc. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Jack vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc "bắt cá nhiều tay".

Trương Quốc Anh nói thêm: "Tôi nhìn thấy Jack không có bản lĩnh. Bên trong Jack chứa đựng lòng tham, muốn sở hữu nhiều bạn gái và chuyện gì đến cũng phải đến, tất cả đã bung bét". 

Cuối cùng, Trương Quốc Anh cũng bày tỏ suy nghĩ cá nhân về scandal chấn động của giọng ca Bạc Phận: "Thật sự đáng buồn. Cá nhân mình thì chúc riêng cho chàng trai này sẽ vượt qua sóng gió".

Hiện những ồn ào xung quanh vụ việc này vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

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Sau nhiều ngày im ắng trước ồn ào có con với nữ chính Thiên An, cách đây ít phút, Jack đã chính thức lên tiếng xác nhận và hứa chịu trách nhiệm với con.

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