Nóng: Jack chính thừa nhận đã có con với Thiên An, lý giải việc im lặng những ngày qua

Sau nhiều ngày im ắng trước ồn ào có con với nữ chính Thiên An, cách đây ít phút, Jack đã chính thức lên tiếng xác nhận và hứa chịu trách nhiệm với con.

Sau nhiều ngày đồn đoán và xôn xao về drama có con với nữ chính MV Sóng Gió, mới đây, trên trang cá nhân, Jack đã chính thức lên tiếng xác nhận và tuyên bố mong muốn được thực hiện nghĩa vụ với con. Trong bài viết của mình, Jack gửi lời xin lỗi đến fan hâm mộ vì ồn ào những ngày qua. Nam ca sĩ cũng hy vọng không làm ảnh hưởng đến những người không liên quan. Bên cạnh đó, Jack không ngại nhắc đến Thiên An và thừa nhận chuyện tình cảm của cả hai, đồng thời xác nhận thông tin anh có con với cô là sự thật.

Nam ca sĩ cho biết đã quen biết và có phát sinh tình cảm sau khi làm việc chung hồi 2019. Giọng ca Đom Đóm viết: "Từ sự đồng cảm ban đầu, cả hai có phát sinh quan hệ tình cảm tự nguyện. Nhưng chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tận tường, mọi thứ đã không diễn tiến như mong đợi của cả Thiên An và Jack. Thời gian này Jack không còn trong một mối quan hệ tình cảm nào. Mong các bạn loại trừ những câu chuyện gán ghép với những người không liên quan, họ phải chịu gièm pha trên mạng xã hội". Một phần bài đăng của Jack - Ảnh chụp màn hình Nói về việc im lặng những ngày qua, Jack cho biết không phải vì thờ ơ hay mặc kệ mà anh cần giữ tinh thần sáng suốt để cùng gia đình liên hệ, tìm hiểu và giải quyết các khúc mắc.

Đồng thời, giọng ca Sóng Gió khẳng định anh và gia đình cũng cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc cô mang thai cho đến hiện tại. Jack khẳng định dù đã chia tay nhưng bản thân vẫn muốn được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha một cách trọn vẹn cho đến khi con trưởng thành. Hình ảnh Thiên An trong thai kỳ được cô chia sẻ trước đó - Ảnh: FBNV Ngoài ra nam ca sĩ cũng thẳng thắn nhận lỗi vì đã làm khán giả thất vọng. Anh viết: "Sau sự việc lần này, khán giả có thể có người sẽ quay đi, có người ở lại, nhưng dù đi hay ở Jack đều trân trọng quyết định của mọi người. Nếu một ngày nào đó, khi Jack hát mà dưới sân khấu chỉ còn duy nhất một khán giả, Jack vẫn hát, hát cho niềm tin của người ấy. Và nếu một ngày dưới sân khấu không còn ai, Jack vẫn sẽ hát, hát cho niềm đam mê của chính Jack. Bài học nhận được hôm nay, Jack xin hứa sẽ đáp lại khán giả bằng đam mê âm nhạc và sự cống hiến". Hiện bài đăng của nam ca sĩ đang nhận về sự quan tâm chú ý cực khủng từ cư dân mạng.

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